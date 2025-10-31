Milei reconfigura su equipo con Adorni como Jefe y Caputo adentro, dejando al PRO sin lugares

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Tras la renuncia de Guillermo Francos, el presidente Javier Milei avanza a paso firme en una profunda reconfiguración de su Gabinete que, en la práctica, deja al PRO-macrismo sin lugares de peso en el Ejecutivo.

Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron a NA la nueva estructura, que requiere una modificación de la Ley de Ministerios y consolida a los hombres de máxima confianza del círculo presidencial.

El presidente Javier Milei compartió esta noche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y líder del PRO, Mauricio Macri, en medio de las versiones de cambios en el Gabinete.

El nuevo esquema de poder quedaría configurado de la siguiente manera:

El nuevo Gabinete:

Jefatura de Gabinete: Manuel Adorni. El actual vocero presidencial, de extrema lealtad a Javier y Karina Milei, reemplazará a Francos.

Manuel Adorni. El actual vocero presidencial, de extrema lealtad a Javier y Karina Milei, reemplazará a Francos. Ministerio del Interior: Santiago Caputo. El "asesor estrella" desembarca formalmente en el Gabinete con un rol centralizado "al estilo noventista", absorbiendo las áreas de Transporte y Obras Públicas.

Santiago Caputo. El "asesor estrella" desembarca formalmente en el Gabinete con un rol centralizado "al estilo noventista", absorbiendo las áreas de Transporte y Obras Públicas. Ministerio de Seguridad : Alejandra Monteoliva. La actual segunda de Patricia Bullrich (electa senadora) quedará al frente de la cartera.

: Alejandra Monteoliva. La actual segunda de Patricia Bullrich (electa senadora) quedará al frente de la cartera. Ministerio de Justicia: Sebastián Amerio (actual Secretario de Justicia) asumiría como Ministro, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Sebastián Amerio (actual Secretario de Justicia) asumiría como Ministro, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. Vocería Presidencial: Javier Lanari. El actual subsecretario de Prensa ocuparía el lugar que deja Adorni.

Destinos políticos: Francos, Bullrich y Menem

En cuanto a los funcionarios salientes y los roles legislativos, el armado se completa:

Guillermo Francos: El ex Jefe de Gabinete tendría como destino un puesto diplomático. Las fuentes indican que iría a Ginebra como embajador.

El ex Jefe de Gabinete tendría como destino un puesto diplomático. Las fuentes indican que iría a Ginebra como embajador. Patricia Bullrich: Tras su elección como senadora nacional, la ministra saliente será la Presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

Tras su elección como senadora nacional, la ministra saliente será la Presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Martín Menem: Será ratificado en su influyente rol como Presidente de la Cámara de Diputados.

La principal lectura política de esta reconfiguración es el fin del "gabinete de coalición". Con la salida de Bullrich, Petri (Defensa) y la inminente de Cúneo Libarona (Justicia), el PRO y los sectores aliados pierden toda representación ministerial, dando paso a un equipo "puro" de La Libertad Avanza.