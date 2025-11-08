Dos gobernadores apoyan las reformas pero antes piden conocer la letra chica

La ronda con los gobernadores para buscar apoyo al Presupuesto 2026 y a la reforma laboral y tributaria comenzó ayer con dos gestos favorables de los primeros invitados: Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca. Con los dos encuentros, el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrieron la nueva ronda de contactos con los mandatarios provinciales para impulsar las llamadas reforma de segunda generación que impulsa el Gobierno.

Si bien tanto Torres como Jalil se mostraron en línea con la idea de avanzar en la modernización laboral, el modificación del sistema tributario argentino y la aprobación de lo que será el primer presupuesto nacional de la presidencia de Javier Milei, ambos reclamaron conocer la letra chica de los proyectos que serían enviados al Congreso recién después de la renovación legislativa de diciembre.

Torres arribó a las 15.26 a la Casa Rosada y, tras el encuentro destacó ante la prensa acreditada la figura de Santilli, con quien comparte su origen en el PRO.

Al respecto, Torres dijo que es un dirigente con vocación de "diálogo y consenso que es lo que necesita un ministro del Interior".

Confirmó que en la reunión se abordó la necesidad de que se apruebe el Presupuesto 2026 para tener "mayor previsibilidad", pero aclaró que los proyectos de reforma laboral y tributaria "no están y lo importante es ver la letra fina".

También, el chubutense destacó que durante la reunión quedó ratificada la futura eliminación total de las retenciones a los hidrocarburos a cambio de que las empresas reinviertan las ganancias, y que su gestión había acordado hace poco con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán.

Torres se mostró proclive a modernizar la legislación laboral, aunque quiso ser prudente ya que el proyecto aún no se conoce.

"Quienes están en contra de la reforma laboral tienen que explicar por qué tenemos 50 por ciento de empleo no registrado. Hay que blanquear trabajo que está en negro, garantizando los derechos adquiridos, hay que aggiornarse a futuro y estamos esperando la redacción del proyecto", planteó.

Luego arribó Jalil, un gobernador peronista que había actuado como socio de la gestión libertaria en su primer año de gobierno al facilitar los votos de los legisladores de su provincia en el Congreso, aunque luego tomó distancia pero ahora parece volver a estar dispuesto a actuar en sintonía con la Nación.

Si bien al salir de Casa Rosada, Jalil no hizo declaraciones a la prensa, fuentes de la Gobernación calificaron al encuentro como "muy productivo". Explicaron que, además de abordar los proyectos nacionales, Jalil reclamó obras importantes para su provincia, el traspaso de la empresa minera YMAD y planteó la situación de las empresa textiles catamarqueñas.

Los próximos invitados a esta ronda nacional son los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) para el lunes, y Gustavo Sáenz (Salta) para el próximo miércoles.