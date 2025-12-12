Reforma laboral: Milei quiere un tratamiento exprés para la modernización

Sin demoras. El presidente Javier Milei regresó ayer de su viaje a Oslo y firmó el proyecto de Reforma Laboral, que fue enviado al Congreso para un tratamiento exprés en el Senado.

El mandatario aterrizó ayer poco después de las 8 luego de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado, aunque ese encuentro no pudo concretarse debido a la demora de la referente de Vamos Venezuela.

Ya en el país, el mandatario oficializó el envío del proyecto de "modernización" laboral y designó a tres interlocutores como los voceros oficiales para defender y explicar la iniciativa.

Los elegidos son el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; su secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero.

El Gobierno giró el proyecto de reforma laboral al Senado, donde quiere un tratamiento exprés aunque para eso deberá construir una mayoría junto a sus aliados.

El objetivo de la bancada de la Libertad Avanza (LLA), que preside Patricia Bullrich, era tratarlo ayer en comisiones, pero debió demorarse la apertura del debate hasta el próximo martes, por lo cual recién podrá abordar la iniciativa en el recinto cerca de fin de año.

Bullrich pidió que envíen el proyecto al Senado ya que tomó su sanción como un desafío personal, dado que hace décadas tiene una fuerte disputa con sectores sindicales, en especial con el camionero, Hugo Moyano.

Fuentes legislativas informaron que el objetivo es comenzar a armar las mayorías para tener los 37 votos que permitan aprobar la iniciativa que establece modificaciones sustanciales en las leyes de Contrato de Trabajo, el régimen de asociaciones sindicales y el sistema de negociación colectiva.

El Consejo Directivo de la CGT rechazó la reforma laboral al advertir que el país está "empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio", y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves 18, a las 15.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya "acuerdo" ni "mesa de diálogo" con el sector empleador y los trabajadores.

La oposición pide que pase a Diputados

Legisladores nacionales de la oposición exigieron ayer que la reforma laboral presentada por el Gobierno en el Senado inicie su tratamiento por la Cámara de Diputados, ya que incluye modificaciones tributarias.

El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó una nota formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel y ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto de Modernización Laboral del Senado y "lo presenten donde corresponde".

"Mal arranque. La reforma laboral debe ir a Diputados", escribió el socialista santafesino en su cuenta de la red social X, y agregó que "su ingreso por el Senado solo responde al capricho" de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, de "capitalizar" su posible aprobación.

La letra chica de la reforma laboral

- Incentivos fiscales y alivio al trabajador: * Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): contempla por un año alícuota reducida del 2% y 3% de contribuciones patronales para los primeros 48 meses.

* Promoción del Empleo Registrado (PER): regularización de relaciones laborales con condonación de hasta 70% de deuda por aportes y contribuciones.

* Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones: amortización acelerada en Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA para Pymes.

* Reducciones tributarias: Contribución a obras sociales: del 6% al 5%. Contribuciones patronales: 17,40% para servicios/comercio grandes y 15% para el resto. Impuesto a las Ganancias: reducción de alícuotas corporativas. Eliminación de impuestos internos: seguros, celulares, vehículos, etc.

- Adiós al teletrabajo y al home office: La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional propone la eliminación de la Ley de Teletrabajo, que por ejemplo regula el home office.

En el título XXVI deroga la ley 27.555 y sus modificaciones que regulaban el trabajo a distancia.

El proyecto propone que este tipo de labores se realicen bajo la Ley de Contrato de Trabajo que surgirá justamente de esta reforma y mediante acuerdo entre partes de las condiciones.

Así, se eliminan las regulaciones específicas sobre: derecho a la desconexión, reversibilidad (volver al trabajo presencial) y provisión de equipos y compensación de gastos.

Esta ley surgió como consecuencia de la pandemia que obligó a un gran número de empresas a implementar esta modalidad para poder continuar con su actividad.

- Salarios, vacaciones y jornada laboral: El proyecto define con mayor precisión los conceptos que integran la remuneración e incorpora la figura del "salario dinámico", un componente variable que puede ser acordado en forma individual o colectiva y que se vincula a la productividad.

Habilita el pago en moneda extranjera y a través de billeteras virtuales y la posibilidad de abonar una parte del salario en bienes o servicios bajo determinadas condiciones.

Se permite fraccionar las vacaciones en períodos no inferiores a siete días corridos y se flexibiliza la organización del tiempo de trabajo, con jornadas que podrán extenderse por hasta 12 horas -cuatro más que las ocho actuales-, siempre que se respete un descanso de 12 horas entre jornadas.

Dispone la creación de "bancos de horas" para compensar horas extra mediante días libres.

- Restricciones a la actividad sindical: El proyecto introduce cambios clave en el régimen de asociaciones sindicales (Ley 23.551). Entre las reformas más destacadas, el artículo 20 bis establece que las asambleas dentro de las empresas necesitarán autorización previa del empleador respecto a horario, lugar y duración. Además, los trabajadores no recibirán salarios durante las asambleas. El proyecto también tipifica como infracciones graves ciertas conductas durante la realización de medidas de fuerza, como bloquear un establecimiento o dañar bienes. La reforma limita a diez horas mensuales las funciones gremiales retribuidas y excluye a los suplentes de la tutela contra los despidos. Además, se crean sanciones para las prácticas desleales de los sindicatos, que podrían llegar al 20% de los ingresos por cuotas.

- Cambios en la responsabilidad solidaria: El proyecto propone cambios en la responsabilidad solidaria por tercerización, uno de los principales focos de litigiosidad para empresas que subcontratan servicios. La reforma modifica el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, eximiendo a las compañías de responsabilidad si cumplen con ciertos controles. Para ello, deberán exigir a los contratistas el CUIL, comprobantes de pago de salarios y de seguridad social, y una cobertura por riesgos del trabajo.

La reforma también establece que la falsedad de la información proporcionada por el contratista no generará responsabilidad solidaria. Esta medida afectará a sectores como la construcción, limpieza y seguridad privada, generando preocupación en sindicatos por una posible debilidad en la protección de los trabajadores tercerizados.

- Deroga el Estatuto del Periodista: El proyecto de reforma laboral propone la derogación de diversos estatutos profesionales. Uno de ellos es el "Estatuto del Periodista", establecido por la ley 12.908 en 1946, cuyo objetivo es "regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento". Esta normativa regula las condiciones de trabajo, estableciendo una jornada laboral de 36 horas semanales, estabilidad laboral, y una indemnización especial en caso de despido injustificado. Además, crea la Matrícula Nacional, garantizando el libre acceso a fuentes de información. El Gobierno busca eliminar estos estatutos, desregulando puntos clave como la jornada, estabilidad e indemnizaciones, en el marco de una reforma que afecta a varias profesiones.