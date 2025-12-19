Tras la mayor filtración de datos personales del país, ARCA asegura que no afectó sus bases

Ciberdelincuentes realizaron “la mayor filtración de datos personales del país”, al exponer en la Dark Web un amplio documento de una empresa que contaba con bases de datos personales, de entidades públicas, bancarias y con información sensible de los ciudadanos.

Según el escrito al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, a través del periodista especializado Maximiliano Firtman, los mismos malvivientes publicaron actualizaciones de noviembre de 2025 bajo el título: “Una filtración de datos de Sudamerica Data expone más de 1 TB de registros argentinos”.

Sudamerica Data

En el subsitio de la web, publicaron: “Sudamérica Data es una empresa argentina que vende informes detallados sobre personas y empresas en Argentina. Fue clausurada por un tribunal en 2023, pero continuó operando bajo el nombre de ‘Work Management’. Es una plataforma ampliamente utilizada por las fuerzas del orden para obtener información”.

En la descripción más detallada, mencionaron al propietario de la compañía” Su propietario es miembro activo de la masonería argentina y tiene contactos que le proporcionan las bases de datos que vende, así que supongo que es buena idea exponerlo”.

A modo de venta del contenido, explicaron: “La filtración incluye el código fuente de sus sitios web, aplicaciones internas y bases de datos con información sensible de ciudadanos argentinos. Probablemente más de 1 TB”.

Datos de AFIP, ARCA y Anses

En una descripción exhaustiva, los ciberdelincuentes especificaron: “-Base de datos de ciudadanos argentinos de AFIP o ARCA (60.000.000 registros); base de datos de propiedad de automóviles de DNRPA (75.000.000 registros); bases de datos de ANSES (Laboral 2024, Laboral 2025) que contienen teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios, relaciones laborales, etc. de los ciudadanos (176.000.000 registros); bases de datos de jubilados y personas que reciben subsidios estatales”.

Asimismo, enfatizaron que también se incluye una “base de datos de teléfonos celulares de los ciudadanos incluye empresas (100.000.000 registros); millones de direcciones de correo electrónico recopiladas para campañas de marketing Usuarios y datos internos”.

A esto, Firtman lo denominó como “la mayor filtración de datos personales del país” y, en diálogo con Noticias Argentinas, el comunicador sostuvo: “Según lo que dice el propio delincuente que lo publica, los datos parecen coincidir con una empresa llamada Sudamérica Data, que es una tipo de Veraz, para pedir informes crediticios”.

Central de deudores

“Por tanto, tienen su base de datos, pero también aparecen fuentes, cuyo origen es claramente ilegal. No se trata sólo del teléfono de alguien, también está la central de deudores del Banco Central. Hay información privada como la proveniente del registro de propiedad automotor que cuenta con toda la base de datos completa, ya sea por patente, DNI, titular u otro factor. Así como cuenta con información que sale de ARCA o de ANSES”, añadió el periodista.

“También se encuentran sueldos, declaraciones juradas presentadas de cargas sociales que incluyen a las actualizaciones de octubre y a algunas cosas de noviembre. Esta empresa actuaba de recolectora de bases de datos múltiples o compraba la información. Desconozco el origen, pero luego vendía la información a empresas”, continuó Firtman.

Arca garantizó la seguridad de los datos personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que los datos de las personas está debidamente resguardados y descartó que una supuesta filtración haya afectado las bases del organismo.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señaló el organismo.

ARCA confirmó "que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado