El Mercosur sigue apostando por el acuerdo con la UE, pese a diferencias

Los presidentes de los países del Mercosur reafirmaron su apuesta en el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) tras haber amenazado con abandonarlo en caso de que no fuese aprobado ayer como estaba previsto, en medio de una cumbre en la que afloraron sus discrepancias internas y su desilusión porque no se concretara la firma con el bloque europeo.

El encuentro en Foz de Iguazú estuvo marcado por las diferencias entre los líderes del Mercosur. Uno de los temas más debatidos fue la situación en Venezuela, donde las posturas de los presidentes brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Milei evidenciaron la tensión interna del bloque. Lula alertó sobre la "catástrofe humanitaria" que podría generar una intervención armada en el país caribeño, destacando la necesidad de una solución pacífica, mientras que Milei expresó su apoyo a la presión de EEUU.

"La Argentina saluda la presión de EEUU y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", señaló Milei en su intervención.

Otra de las discusiones clave fue la insistencia de Argentina y Uruguay en flexibilizar las reglas del Mercosur para permitir que los países miembros negocien individualmente acuerdos comerciales con terceros. Uruguay ya había dado un paso en este sentido al adherir al bloque transpacífico CPTPP, lo que generó tensiones con Brasil y Paraguay, que prefieren mantener la unidad del bloque en estas negociaciones. Los mandatarios coincidieron en que se debe esperar que la UE resuelva sus divergencias internas antes de proceder con la firma del acuerdo, que se prevé podría concretarse el 12 de enero en Paraguay.

A pesar de las tensiones internas, los mandatarios acordaron seguir avanzando en negociaciones comerciales con otros socios, mientras esperan la resolución de los europeos. En este sentido, destacaron las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Indonesia y Malasia.

Uno de los avances más destacados fue el lanzamiento de negociaciones para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam, uno de los mercados más dinámicos de Asia. En 2024, el comercio entre Mercosur y Vietnam alcanzó los 12.200 millones de dólares, lo que refleja el potencial de la relación comercial entre ambas regiones.

El Gobierno paraguayo, que asumió la presidencia temporal del Mercosur durante la cumbre, expresó su intención de dar continuidad a las negociaciones con estos países y avanzar en acuerdos comerciales. Además, se comprometió a trabajar en la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias con la India.

Peña también dijo que promoverá proyectos concretos de integración regional, entre los que destacó una hidrovía y un corredor de integración vial que conectará Brasil con el océano Pacífico.

La declaración

Al finalizar la cumbre, los mandatarios emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su "decepción" por el aplazamiento de la firma del acuerdo con la UE, pero reafirmaron su compromiso con la integración regional y la apertura comercial. La declaración también incluyó el apoyo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a la adhesión plena de Bolivia, que se encuentra en la fase final para convertirse en miembro pleno del bloque.

Los presidentes también destacaron la importancia de revisar la tarifa exterior común y de modernizar las normativas del bloque para fortalecer su competitividad en el escenario internacional. La creación de una Comisión para Combatir el Crimen Organizado Transnacional al interior del Mercosur fue otro de los temas abordados en la cumbre, buscando mejorar la seguridad en la región.

A pesar de los obstáculos y las diferencias, los presidentes del Mercosur siguen apostando al acuerdo con la UE, reconociendo que es un paso fundamental para la integración económica y política de América del Sur con Europa y el mundo.