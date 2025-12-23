El Presupuesto queda como está y LLA va por la reforma laboral

El período de sesiones extraordinarias continúa esta semana y abre una nueva etapa en el Congreso, con el Senado como escenario central para el tratamiento de leyes consideradas clave por el oficialismo, que busca sancionarlas sin dilaciones y luego avanzar con la reforma laboral. En ese marco, la Cámara alta formalizó una sesión para el viernes al mediodía, en la que La Libertad Avanza (LLA) intentará convertir en ley los proyectos de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, ambos con media sanción de la Cámara de Diputados.

La convocatoria fue impulsada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El debate comenzará con el Presupuesto 2026 y, posteriormente, se abordará el proyecto de Inocencia Fiscal, que apunta a permitir que los ahorristas incorporen al circuito formal los dólares adquiridos en el mercado informal.

El oficialismo resolvió avanzar con el dictamen de comisión del Presupuesto con los cambios introducidos en Diputados, donde se rechazó el capítulo XI. Ese apartado contemplaba, entre otros puntos, la derogación de las leyes vinculadas a discapacidad y al financiamiento universitario. Si bien el Gobierno había manifestado la intención de reincorporar ese capítulo, la negativa de la UCR y de aliados provinciales fue determinante para que LLA desistiera de modificar el texto aprobado por la Cámara baja.

Incluso, durante el fin de semana se registró un último intento por sumar voluntades en el Senado para reintroducir el capítulo XI, a través de una reunión virtual encabezada por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, pero la gestión no prosperó. Así, el Gobierno se resignó a obtener la sanción del Presupuesto, aunque sin la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades, ni otros puntos como las restricciones a la ley de Zona Fría, las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas o la coparticipación federal para CABA.

Reasignación de partidas

En ese contexto, el presidente Javier Milei destacó en una entrevista realizada el domingo que el proyecto se votó "por capítulos" y subrayó que el Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero. Al respecto, aclaró que, ante la exclusión de las derogaciones pretendidas, el Ejecutivo avanzará con una reasignación de partidas o una reformulación de recursos dentro de las propias áreas.

La decisión de sostener el texto votado en Diputados le permitiría al oficialismo reunir los votos necesarios en el Senado, con el respaldo de sus 21 senadores, el acompañamiento de la UCR, el PRO y bloques provinciales, además de posibles adhesiones individuales. En tanto, el peronismo anticipó que votará en contra del Presupuesto, aunque intentará introducir reformas para preservar el financiamiento educativo.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una nueva reunión de la mesa política. Del encuentro participaron Karina Milei, Luis Caputo y referentes clave del oficialismo.

Con el tiempo en contra, apuestan a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria con intenciones de ir por la reforma laboral en las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en febrero.