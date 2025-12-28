Se aceleran las privatizaciones del Gobierno para 2026

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Gobierno espera poder privatizar más de una decena de empresas durante el año próximo, con el fin de dar otra impronta al sector privado y cosechar fondos para robustecer las reservas.

En el marco de esa estrategia, avanza con la venta de la transformación de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

También de Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam.

Y con la privatización de otras compañías públicas, como Transener, las represas hidroeléctricas y AySA, el gigante que provee agua potable y cloacas al área metropolitana.

Con ese objetivo, el Gobierno completó el programa de transformación de Sociedades del Estado (SE) en Sociedades Anónimas (SA).

Este viernes se inscribió en el Registro Público la última de estas transformaciones, que fue la correspondiente a "Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE)", empresa que quedó convertida en "Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU)".

Además, la mira del Ejecutivo nacional está puesta principalmente en energía y transporte.

Esto incluye a Corredores Viales, que abarca 9.000 kilómetros de rutas; la empresa de energía Enarsa; Intercargo, que despertó el interés de un grupo francés; y la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía.