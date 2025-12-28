Ganadores de la campaña navideña "Beneficios Salta"

Los premios en efectivo de hasta $10 millones marcaron el inicio del primer sorteo de la campaña de ventas navideñas "Beneficios Salta", que ya tuvo a sus primeros ganadores entre quienes realizaron compras en comercios formales de la provincia.

El premio mayor de $10.000.000 fue para Daniela Paola Vargas. En tanto, los premios de $5.000.000 correspondieron a Sofía Beatriz Mamai y Germán Maldonado Costa. Los montos de $2.000.000 fueron adjudicados a Silvia Melina Barros, Claudio Garnica y Rosario Morales, mientras que los premios de $1.000.000 quedaron en manos de María Isabel Torrico, Gabriela Fabiana Rodríguez, María Inés Home y Jonathan Jesús Estrada. También se sortearon suplentes, de acuerdo con lo establecido en las bases de la campaña.

El sorteo se realizó en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta y corresponde a la primera instancia de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia, cuyo objetivo es fomentar el consumo local y fortalecer la actividad comercial formal en todo el territorio salteño.

La propuesta premia a quienes realizan compras superiores a $10.000 en comercios adheridos y cargan luego sus comprobantes mediante un código QR, mecanismo que permite participar automáticamente de los sorteos previstos.

El acto fue encabezado por la escribana de Gobierno, Graciela María Galíndez, y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera; el coordinador general del Ministerio de Producción y Minería, Carlos Mateo; el director de Administración de la Dirección General de Rentas, Facundo Romero Arias; el asesor jurídico del organismo, Marcelo Aranda; y la gerenta de la Cámara, Florencia Ferreyra, junto a otras autoridades provinciales y referentes del sector comercial.

La campaña Beneficios Salta continuará vigente hasta el 9 de enero de 2026, fecha en la que se realizará un segundo sorteo, con nuevos premios destinados a incentivar el consumo en los comercios de la provincia.