PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
29 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta
vacaciones 2026
Inflación
Guerra en Ucrania
incendios en la patagonia
Inundaciones en Corrientes
El clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

El gremio del neumático anunció un paro

El Sutna señaló que la medida es por la falta de acuerdo paritario.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 00:01
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La negociación salarial en la industria del neumático no logra alcanzar un acuerdo y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció otro paro nacional al acusar de "dilaciones" y "mala fe" a las empresas (FATE, Pirelli y Bridgestone), por no presentar balances contables para justificar la crisis que alegan.

La audiencia paritaria, celebrada de manera virtual el 26 de diciembre en la Secretaría de Trabajo, culminó sin avances concretos, por lo que el gremio ratificó todas las medidas de protesta.

El punto central del conflicto radica en el periodo salarial adeudado y la exigencia de transparencia. Según los gremialistas, las empresas buscan forzar una rebaja del salario y no demuestran con documentación la "crisis profunda" que argumentan para condicionar la discusión.

"Las empresas nunca presentaron documentación respaldatoria como balances contables que acrediten la crisis económica alegada, pese a estar obligadas por ley," afirmó el Sutna, que acusó a las patronales de intentar imponer un congelamiento salarial y evitar resolver las paritarias pendientes de 2024 y 2025.

Las empresas rechazaron las acusaciones, atribuyendo el estancamiento a la "falta de entendimiento de la realidad económica" por parte del sindicato.Y señalaron que la actividad atraviesa un panorama crítico y está operando con apenas al 50% de su capacidad instalada, lo que condiciona cualquier discusión salarial.

Ante la falta de acuerdo, el Sutna anunció un nuevo paro total de 25 horas con movilización a la Secretaría de Trabajo, que se realizará entre las 13 horas de mañana y las 14 horas del miércoles 31 en todas las fábricas.

FATE calificó las medidas de "intempestivas e ilegítimas" y advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD