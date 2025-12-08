Subió un 27% la canasta de Navidad

La canasta navideña registró una suba del 27% respecto de 2024, aunque las promociones y descuentos continúan marcando el ritmo de compras de fin de año, de acuerdo con el último informe de Focus Market.

El relevamiento mostró que la decoración navideña tuvo una suba interanual más moderada, del 12%, con fuertes contrastes entre productos: los pesebres de nueve piezas encabezan los aumentos (+28%), seguidos por las luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas (+18%).

En el rubro alimenticio, el salto estuvo liderado por la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendras (+38%). Dentro de los aumentos más bajos se ubicaron el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%). En total, el costo promedio pasó de $75.013 a $95.401 en un año.

La consultora destacó que "dos de los tres productos que más aumentaron son importados", afectados por el tipo de cambio y la disponibilidad de stock. En contraste, la apertura del mercado moderó los valores de varios artículos de decoración.

El estudio también reveló que el 74% de los consumidores prioriza descuentos, seguido por quienes buscan cuotas (9%) y beneficios por pago con débito o QR (7%). Además, precisó que el 61% financia sus compras con tarjeta y el 16% espera el aguinaldo.

Para el director de Focus Market, Damián Di Pace, el escenario muestra "un mercado más maduro y competitivo", donde los planes de pago y las promociones seguirán siendo determinantes para sostener el consumo navideño.