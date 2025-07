Ven a las verdulerías como el nuevo refugio del bolsillo

En un contexto económico donde la inflación golpea fuertemente el bolsillo de los argentinos, el horticultor Mariano Winograd aseguró que "en este último año, en donde la inflación probablemente haya sido del 40%, las frutas y hortalizas bajaron en un 40%", por lo que contradijo el relato de que estos productos son responsables de la escalada inflacionaria.

Según Winograd, en diálogo con Radio Rivadavia, los precios de frutas, verduras y hortalizas se determinan diariamente por la dinámica de la oferta y la demanda, un sistema sensible a múltiples factores: "La oferta está caracterizada por la capacidad que tienen los productores, el entusiasmo, el conocimiento de ofrecer productos al mercado, a lo cual se agrega la oferta importada. La demanda está determinada por infinidad de factores: desde que un fin de semana es más lindo que el otro, hasta el poder adquisitivo, las fiestas o el contexto cultural".

A pesar de la caída en los precios, Winograd aclaró que "no podemos decir que se están consumiendo menos kilos" de frutas y verduras. Lo que sí se ha resentido es el ingreso de toda la cadena productiva: "Si los precios bajaron un 40%, el sector ha reducido en un 40% su ingreso, y eso se manifiesta inmediatamente en el mercado mayorista y muy rápidamente al público".

Con ejemplos contundentes, Winograd graficó el fenómeno: "Cualquiera sabe que en este momento ir a una verdulería es lo más barato que hay. Con 20.000 pesos se lleva un montón de mercadería. Un caramelo vale prácticamente 1.000 pesos y 1 kg de mercadería vale lo mismo. Un alfajor vale 4.000 y por 4.000 uno se lleva 5 kg de mercadería. El precio es ridículo".

Sobre los productos de estación más accesibles, enumeró: "No vale nada la papa, no vale nada la zanahoria, no vale nada el zapallo, no vale nada la cebolla, no valen nada los cítricos. Son precios ridículos".

El especialista enfatizó que, más allá del valor nutricional, estos productos se han transformado en una opción económica viable frente a la pérdida del poder adquisitivo: "Cualquiera que hoy quiera comer sano y barato puede hacerlo. Solo hay que mirar bien la verdulería".

Winograd dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa el sector: "Esto obviamente no le alcanza ni al verdulero, ni al mayorista, ni al productor. Pero hoy, las frutas y verduras son lo más barato que hay. Estamos ante un escenario que pocas veces se vio".

Los limones ganan mercados

La administración de Javier Milei logró que se autorice el ingreso de limones argentinos a Chile pero enfrenta una suspensión en la importación de carne al país trasandino y reparos de la Unión Europea tras la flexibilización de la barrera sanitaria en la Patagonia.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió esta semana la comunicación del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile en la que se otorgó el visto bueno a la comercialización de limones, mediante la publicación de la Resolución Exenta N° 5040.

Esta buena noticia contrasta con las objeciones que se presentan por la habilitación para ingresar carne con hueso a la Patagonia que formalizó el Senasa. SAG de Chile suspendió la importación de carne y animales reproductores provenientes del sur argentino, considerando que la decisión del organismo argentino modifica los estándares que se mantenían en la región de la Patagonia, considerada libre de aftosa sin vacunación.

En la misma línea, las autoridades sanitarias de la Unión Europea se muestran cautelosas frente a las modificaciones introducidas por Senasa, y comenzarán un proceso de revisión del reconocimiento del estatus sanitario.