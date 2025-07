Zaffaroni aseguró que la condena a Cristina Kirchner responde a un “común caso de lawfare”

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo hoy en la Cámara de Diputados que la condena a prisión aplicada a la ex presidenta Cristina Kirchner responde a un “común caso de lawfare” judicial que ya se vio anteriormente con el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa.

Invitado como orador especialista en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja para analizar la violencia política contra dirigentes de la oposición y periodistas, el ex magistrado del alto tribunal (2003-2014) le adjudicó a la detención de la presidenta del Partido Justicialista un marco regional, y aprovechó para pegarle al “triunvirato” que hoy integra el máximo tribunal de Justicia.

“El caso de Cristina Kirchner es un común caso de lawfare. No tiene mayores novedades ni creatividad. La sentencia del Tribunal Oral y de Casación responde al modelo del caso sobornos contra Correa de Ecuador”, consideró.

“Tampoco se impone lo que ha hecho conforme nuestro tercer triunvirato a circunstancias locales sino más bien a una decisión de tipo regional”, reflexionó Zaffaroni sobre lo actuado por la Corte Suprema en el caso Vialidad.

Sobre los “discursos de odio”, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2016-2022) dijo que le preocupa en su condición de criminólogo que la política se haya transformado en tiempos de Javier Milei en “una táctica según la cual se debe elegir al enemigo al que aniquilar y en consecuencia manejarse conforme al esquema amigo-enemigo”.

“Esto por supuesto no es nuevo, no lo inventaron aquí. Es la teoría de (filósofo alemán) Carl Schmitt de la política”, explicó.

Zaffaroni valoró el encuentro organizado por la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha.

"Es un momento de crisis institucional y crisis política, esto nos levanta el ánimo y nos refuerza la decisión de seguir luchando y resistiendo en medio de esta situación colonialista que se nos impone", concluyó.

La doctora en Derecho Marisa Herrera se refirió específicamente a la “proscripción” y detención de Cristina Kirchner y al respecto consideró que “no es casualidad que persigan a las mujeres peronistas” sino “causalidad”.

De la reunión de Comisión participaron también en carácter de expositores las periodistas Julia Mengolini, y Nancy Pazos; Leila Linhares Barsted, Lucía Portos, Eva Pietravallo (madre de Alesia Abaigar), Melisa García, Pedro Paradiso Sottile, María Rachid, Guadalupe Bargiela, Marcela Romero y Luci Cavallero.

Estuvieron presentes diputados nacionales de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Frente de Izquierda y Coalición Cívica.

Entre otros participaron Esteban Paulón, Oscar Agost Carreño, Florencia Carignano, Maximiliano Ferraro, Paula Penacca, Eduardo Valdés, Christian Castillo, Eduardo Valdés, Sergio Palazzo, Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Paula Penacca, Daniel Gollan, Mercedes de Mendieta, Alejandro Vilca y Juan Carlos Giordano.

Además de dictaminarse proyectos de declaración contra “la violencia política que el Poder Judicial y sectores del oficialismo ejercen contra Cristina Fernández de Kirchner”, se dictaminaron proyectos que tienen como foco la violencia ejercida por el diputado José Luis Espert contra Florencia Kirchner y contra las militantes kirchneristas detenidas tras un escrache al libertario.

También se dictaminaron proyectos contra la persecución y hostigamiento a periodistas críticas y a referentes LGBTIQ+, entre otros al diputado Paulón, que fue víctima de ataques homofóbicos por parte de los integrantes del programa “La Misa” que se emite en el canal de streaming “Carajo”.

Al respecto, Macha aseguró que “el Gobierno tiene actos de violencia para muchas poblaciones y tiene especial saña con las mujeres y diversidades".

"Hay una persecución sistemática en el entorno digital, pero también en articulación con el Poder Judicial. Tenemos que proteger espacios como el Congreso porque estamos en una democracia muy lesionada”, manifestó.