Sangriento ataque de un pitbull en Jujuy: entró a una casa y mató a un pequeño caniche

Un pitbull entró a una casa y mató a un caniche, en el barrio Santa Bárbara de la ciudad jujeña de Palpala, donde la dueña de la mascota asesinada dijo temer por sus nietos de 7 y 9 años, ya que no se tomó ninguna medida tras el sangriento ataque.

El lamentable hecho ocurrió la semana pasada, el caso tomó trascendencia tras una publicación en redes sociales, para alertar a las autoridades.

En diálogo con la prensa local, Cristina López, dueña del can asesinado, aseguró no tener ningún tipo de respuestas tras lo acontecido. Sin embargo, lo más grave de todo, es que reconoció temer por la integridad de sus nietos, que residen con ella.

“El día jueves entre las 2 y 3 de la tarde mi hijo estaba realizando unos trabajos en el patio y de imprevisto saltó el perro pitbull del vecino de atrás y mi caniche por defenderlo a mi hijo sufrió las consecuencias más graves, hasta el día de hoy no tenemos respuestas ni nada, se esconde el vecino no dio la cara, ya todo está en la justicia hicimos la denuncia pusimos un abogado así que ahora lo que esperamos es justicia para Jorge y que esto no vuelva a pasar bueno”, expresó a Jujuy al Momento.

“Mi miedo es que vuelva a suceder, yo tengo nietos chicos, tengo un nieto que vive acá con nosotros de 9 años otro nieto que tiene 7 que es chiquito también, que se queda periódicamente y juegan acá en el patio de la calle es que esto vuelva a pasar, que el perro se vuelva a cruzar”, señaló la mujer.

En esa línea, Cristina sostuvo: “El vecino no nos dio ninguna respuesta, es más, la policía vino a buscarlo, se le escondió, no dio la cara, pero la denuncia está radicada en la Seccional 51 del barrio del 18 de Noviembre, así que ahora lo que esperamos es que se haga algo, se lo retire al animal de ah de la casa y que este se pague las consecuencias ”.

En mayo pasado se registró un caso similar, también en Palpalá pero en el barrio San José. Según informó Jujuy al Momento, en esa oportunidad, una mujer denunció a su vecina porque tiene perros agresivos, que ya mordieron a varios niños.