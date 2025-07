Bullrich cruzó a Kicillof por apartar a 24 policías: “Está del lado de los delincuentes”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó duro al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por apartar a 24 jefes policiales por tener vínculos con el uniformado retirado Maximiliano Bondarenko, quien fue designado primer candidato por La Libertad Avanza por la Terceras Sección Electoral, y sostuvo: "Odia a la Policía, siempre está con los delincuentes".

"Kicillof, además de ser un inútil, odia a la Policía y está del lado de los delincuentes esa esa es mi lectura. Ellos no son capaces de poner a un policía de candidato", sostuvo la funcionaria tras una mantener en la sede de su ministerio una reunión con Bondarenko y con el armador bonaerense de LLA Sebastián Pareja.

Los tres participantes del encuentro, al atender a la prensa, reclamaron a Kicillof que "reintegre" a los 24 policías en sus puestos.

Kicillof desplazó a los efectivos de la Policía Bonaerense al acusarlos de confabulación dentro de la fuerza en favor del candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza, y dijo que hay pruebas de que efectivos habrían utilizado recursos del Estado para apoyar políticamente al ex policía de cara a los comicios legislativos de la provincia del 7 de septiembre.

Bullrich sostuvo que el asado al que se alude en la acusación "se hizo una semana antes del cierre de listas en la casa de un policía en actividad de cuyo hijo Maximiliano es el padrino y, a la vez, él es padrino del hijo del policía adonde fue". "Es una relación de familia. A ese policía y a otros 23 los echaron por compartir un asado de camaradería", insistió.

"¿Qué hizo Kicillof?"

"Pedimos que los vuelvan a tomar, no se puede tomar represalias con policías que son familia y amigos. Es una verticalidad ridícula, fuera de lugar. ¿Qué hizo Kicillof con los que tiraron caca a Espert? ¿Con los que rompieron TN? Nada. Los premiaron. Y a estos policías los echan", lamentó.

Por su parte, Bonadarenko remarcó sobre la medida de Kicillof: "No es como lo dicen, la Policía de la provincia de Buenos Aires es una familia, hay un sentido de pertenencia con sus compañeros. Nos juntamos a comer un asado simplemente eso fue. Dio la casualidad que después de ese asado me nombran candidato".

"Lo que hace Kicillof con la Policía hace años que es una cacería de brujas", disparó el postulante libertario.

Bondarenko además recordó que el reclamo salarial de los uniformados en 2021 "por sus magros sueldos, donde pasó exactamente lo mismo, muchos están fuera de la fuerza por ese reclamo". "Lo más humillante es que les sacan su credencial, como si fueran delincuentes", dijo.

Kicillof: “Hay normas"

Por su parte, Kicillof se refirió brevemente a la polémica y sostuvo: “Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas. Nada más que eso”.

Se explayó más el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien dijo que había policías que “utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato, pero, fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía y parte de esa medida los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución”.

Además, le respondió a Bullrich en declaraciones radiales: "Yo creo que la ministra se equivoca en defender la politización de la policía. Hay una ley, que es clara, que dice que la policía no puede participar en política partidaria. Ellos no pueden defender que un policía retirado, que es candidato de ellos, lidere a altos oficiales de la policía bonaerense. No entiendo que Bullrich apruebe eso".

Sobre el tema existe una investigación en curso a cargo de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, que ya fue elevada a la Justicia.