Los gobernadores y la oposición desafían al Gobierno en el Senado

En una movida coordinada de alto voltaje político, los 23 gobernadores del país y el jefe de Gobierno porteño avanzaron con una ofensiva legislativa que podría tensar aún más la relación entre las provincias y la Casa Rosada. A través de un grupo plural de senadores que incluye representantes del peronismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales, presentaron esta semana cuatro proyectos clave que buscan modificar la distribución de los recursos nacionales: el impuesto a los combustibles, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el financiamiento universitario y el régimen jubilatorio.

La presión se concentrará la próxima semana, ya que el interbloque de Unión por la Patria con el apoyo de otras bancadas piden una sesión especial del Senado. El objetivo es claro: obligar al Gobierno nacional a coparticipar recursos que actualmente retiene, como los ATN, además de cambiar la forma en que se reparte el impuesto a los combustibles líquidos.

Uno de los proyectos más relevantes propone reformar el reparto del impuesto a las naftas el gasoil, asignando el 14,29% al Tesoro Nacional, el 52,02% a las provincias y el 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social. También elimina una serie de fondos fiduciarios que, aunque fueron suprimidos por el Ejecutivo, no se redistribuyeron entre las provincias. Los senadores autores del proyecto aseguran que se trata de recursos "con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios", y subrayan que el cambio normativo "no afecta las finanzas públicas nacionales".

La unanimidad de los gobernadores sobre ATN e impuesto a los combustibles garantizaría que ambos proyectos consigan el apoyo de los dos tercios en el Senado, mayoría exigida para debatir una iniciativa que no haya obtenido, antes, dictamen de comisión.

Otro de los textos apunta a modificar la ley de Presupuesto para que los ATN sean coparticipados automáticamente y con una distribución diaria. De esta manera, los gobernadores buscan eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de estos fondos y garantizar un flujo constante de recursos.

A estas propuestas se suman otras dos que serán impulsadas en el mismo paquete legislativo: la recomposición de los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional. Además, se incluirá la declaración de emergencia en las prestaciones por discapacidad, en medio de crecientes reclamos de las organizaciones del sector.

La avanzada cuenta con el respaldo de figuras clave del Congreso como José Mayans, Juliana Di Tullio, Eduardo Vischi, Martín Lousteau, Alfredo De Angeli, Carolina Moisés y "Camau" Espínola, entre otros.

Mirada libertaria

Desde el Gobierno, en cambio, la lectura es otra. En la Casa Rosada ven con preocupación este paquete de leyes, al que califican como un intento de romper el equilibrio fiscal alcanzado tras un año y medio de fuertes ajustes. El equipo económico advierte que, de aprobarse, estas iniciativas obligarían al Tesoro a aumentar el gasto en varios puntos del PBI, en plena negociación con el FMI y sin un plan de financiamiento a la vista.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien como presidenta del Senado deberá decidir si da curso al pedido de sesión especial y cuándo convocar a los legisladores. La presión no será menor: la oposición asegura tener los votos necesarios y un amplio respaldo provincial para forzar el debate.