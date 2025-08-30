¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13°
30 de Agosto, Salta, Argentina
violencia de género
Ataques a la Franja de Gaza
Elecciones
Elecciones legislativas 2025
Siniestros viales en Salta
Operación Roca
Inseguridad en Salta
Nacionales

Todo listo para los comicios en Corrientes

Se elige gobernador y se renueva parte de la Legislatura provincial.
Sabado, 30 de agosto de 2025 01:09
Gustavo Valdés
La veda electoral comenzó ayer a las 8 en la provincia de Corrientes, que mañana celebrará elecciones para definir la gobernación y parte de la Legislatura provincial, además de autoridades municipales en 73 distritos. Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en Diputados y 5 en el Senado provincial.

Competirán siete fórmulas por la gobernación: Valdés impulsa a su hermano Juan Pablo, acompañado en el frente oficialista Vamos Corrientes por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador, quienes cuentan con el respaldo de los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti.

El peronismo espera recuperar terreno con Martín "Tincho" Ascúa, intendente de Paso de los Libres y quien estará secundado por César Lezcano. El candidato del PJ llega con el respaldo de Cristina Kirchner. Y la Libertad Avanza (LLA) impulsa la candidatura del diputado Claudio Almirón.

.

 

