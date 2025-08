Pymes industriales en crisis: cerraron 30.000 en 2024 y este año estiman que cerrarán otras 30.000 más

La industria argentina atraviesa una crisis severa. El presidente de la Unión Industrial, Martín Rappalini, advirtió que desde marzo “se pierden de 1.000 a 1500 puestos mensuales en la industria”. Las pymes industriales sintieron el fuerte impacto de la política económica desde 2024. Entre enero de 2024 y enero de 2025 cerraron 30.000 pymes industriales y se perdieron 70.000 puestos de trabajo. En el primer semestre la crisis se agudizó y creció más del 50% la pérdida de puestos sólo en el primer semestre.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos IPA, señaló: “Hay sectores que están atravesando una crisis severa por la caída de mercado interno. El gran ingreso de productos importados que reemplazan los productos de industria nacional significan despidos, suspensiones y cierres. Esto se va a intensificar y va a ir increscendo. Las empresas están al límite, esperando un cambio, a partir de la estabilidad de la economía que haya una reactivación. La situación actual es insostenible”.

En otros momentos, las empresas buscaron créditos para poder financiarse y seguir esperando una mejora, pero esta vez todo está complicado. “El financiamiento es muy caro, las empresas no pueden financiarse para darle sustentabilidad a la crisis. No pueden decir me financio hasta ver cómo sigue, las tasas llegan hasta el 70%, si como cliente pyme pido un giro en descubierto porque tengo que pagar salarios o para venta de cheques va del 45% hasta 70%. Dada la crisis de las pymes, para ningún banco las pymes son sujetas a créditos, ni préstamos”, explicó Rosato.

Cómo impacta esta falta de financiación, el presidente de IPA explicó “complica la producción y se traslada al trabajador. Las empresas que no consiguen financiamiento, comienzan a pedir a sus trabajadores menos horas, menos días de trabajo y el ajuste dentro de una pyme e industria se genera en todos los sectores. Hasta hay un freno en el sector energético, petróleo, gas y hasta minería, traen todo de afuera y repercute en la actividad industrial. Es el efecto dominó: caída de la productividad, por falta de mercado interno, debido a la falta de poder de venta por las importaciones. Tarde o temprano perjudica la situación de los trabajadores, no sólo con despido sino suspensiones y esto representa un baja en porcentaje de sueldo, el trabajador cobra menos y es menor poder de compra”.

Un panorama del sector industrial indica que este año, los cierres crecerán y también impactarán en los trabajadores. “Este año, se perderán 300.000 puestos de trabajo, no sólo pymes, en total. Lo advertimos por la experiencia que tenemos, las importaciones indiscriminadas perjudicará a los sectores más sensibles como textiles, calzados y fabricantes de bienes de capital”, señaló Roseto.

La pregunta es cómo viene el panorama para las pymes industriales y el presidente de IPA no duda “podrían cerrar 30.000 empresas pymes industriales más, considerando la crisis en el sector productivo por la caída de ventas y la falta de competitividad. La situación ha empeorado en el último tiempo, las empresas fueron cerrando y muchas otras se reconvirtieron como importadores y despidieron a gran parte del personal”.

Los sectores pymes más afectados en este contexto son “textiles, bienes de capital, la medida que permite la importación de maquinas y bienes, afecta al sector metalúrgico. Sector automotriz, las autopartistas que no pueden competir. Ya son muchos sectores que se vienen agravando y pueden impactar fuerte en el desempleo. Calzado, fabricantes de herramientas, el sector papelero, los fabricantes de envases porque todos los envases vienen importados. Los sectores que zafan son agroindustria, alimentos, sector energético. No significa que ganen mucho, pero hay un 30% de empresas que poducen sin perder dinero”.

Entre las medidas que los ayudarían para poder crecer hay varias “resolver el problema de la competitividad, el costo energético, la presión impositiva y el financiamiento son esenciales. El costo laboral es otro tema pendiente, incluye a la industria del juicio. Bajar el costo de las cargas sociales”.

El Observatorio IPA aseguró que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de mayo benefició especialmente a las finanzas y postergó a la actividad industrial. Roseto indicó “Las empresas del sector energético, que están instaladas mayormente en Vaca Muerta, empezaron a moderar la demanda de productos que les proveen las fábricas nacionales. Las Pymes del sector recibieron mucho menos pedidos en lo que va de julio e incluso, en algunos casos, directamente debieron paralizar la producción. La economía real, que es la que vivimos a diario los industriales, está sufriendo una crisis más profunda de la imaginada. Recién en unos meses se podrá reflejar en las estadísticas y, llegado ese momento, para algunas fábricas será tarde”.

Cuándo se habla de crecimiento, quiénes crecen “Aunque el EMAE de mayo mostró un crecimiento interanual del 5 %, el avance se sostiene sobre una base de comparación muy baja, reflejando más un rebote estadístico que una recuperación sólida. Mientras que la actividad financiera fue el motor del crecimiento, la economía real sigue mostrando señales de fragilidad: el consumo interno continúa débil, la industria aún no recupera los niveles del 2023 y las Pymes enfrentan serias dificultades”, sostuvo.

El sector busca una señal que le indique que el final del túnel está cerca. Rosato fue claro “se destruyeron más empleos de los que se crearon, con especial énfasis en sectores como industria, construcción y empleo público”.

Fuente: BAE Negocios