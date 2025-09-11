Peritarán teléfonos clave en el caso $Libra

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó peritar los teléfonos y dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli y Sergio Morales, dos de los acusados en el escándalo del criptoactivo $LIBRA. El objetivo es rastrear mensajes y llamadas entre ellos, el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de Presidencia Karina Milei, y otros involucrados, como Hayden Mark Davis y Julian Peh. Los dispositivos secuestrados durante los allanamientos de marzo incluyen teléfonos, una computadora y un pendrive.

El análisis busca identificar intercambios en plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram y X, así como mensajes sobre términos clave relacionados con el caso, como "token", "libra", "rug pull" y "memecoin". Los investigadores se centrarán en llamadas y mensajes entre los acusados y los hermanos Milei para esclarecer posibles conexiones con la creación de $LIBRA y el evento TechForum. También se revisarán conversaciones de Novelli sobre cuestiones económicas, y la manipulación de cajas de seguridad vinculadas a su familia en febrero.

En el marco de la investigación, Taiano destacó la importancia de determinar si hubo contacto entre los implicados en fechas clave, como el lanzamiento de $LIBRA y la visita de Novelli a la Casa Rosada. Se busca también recuperar contenido eliminado de los dispositivos, incluyendo imágenes, geolocalización y el historial de búsquedas. Este análisis será crucial para esclarecer las conexiones entre los sospechosos.

Citación en Diputados

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria) ratificó ayer que la Comisión Investigadora de la criptoestafa Libra citó a Karina Milei, para "el 23 o el 30 de octubre" y adelantó que hay jurisprudencia para que, si no concurre, sea citada "por la fuerza pública". Citó que en marzo de 2023 ese recurso fue utilizado la Comisión de Juicio Político frente a tres citaciones en donde el citado se ausentó.