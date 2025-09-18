El BCRA levantó el cepo para freelancers: ¿más oferta para los dólares financieros?

En el marco de una jornada con fuerte tensión cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió eliminar el límite anual de US$ 36.000 previsto en el régimen de excepción de liquidación para exportadores de servicios (muchos de ellos freelancers). De este modo, en el mercado debaten si esta medida generará mayor oferta en los dólares financieros, hoy más caros que el oficial.

A través de la Comunicación “A” 8330, la autoridad monetaria introdujo cambios significativos en la normativa cambiaria para personas humanas que reciben fondos desde el exterior. A partir de ahora, no existe tope alguno: cualquier persona humana podrá recibir transferencias desde el exterior sin obligación de ingresar esas divisas al mercado oficial.

En paralelo, la autoridad monetaria dispuso que las entidades financieras y casas de cambio no podrán cobrar comisiones por acreditar ingresos de divisas del exterior en cuentas en moneda extranjera de clientes residentes. La medida abarca tanto los cobros por exportación de servicios como transferencias personales (fondos propios, ayuda familiar u otros conceptos).

No obstante, el Central aclaró que sí podrán trasladarse a los clientes los cargos correspondientes a servicios prestados por bancos u organismos del exterior intervinientes en la transferencia. Esos costos deberán estar debidamente documentados y solo podrán trasladarse a los usuarios al costo.

De esta manera, el organismo busca incentivar el ingreso formal de divisas al sistema financiero, reduciendo trabas y costos que hasta ahora desalentaban las transferencias. La medida impacta directamente en freelancers, profesionales independientes y exportadores de servicios que operan con clientes fuera del país.