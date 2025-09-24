Macri: "Hace más de un año que no hablo con Milei"

El titular del PRO, Mauricio Macri, lideró ayer una reunión con los candidatos del partido con vistas a las elecciones nacionales del 26 de octubre, en la sede ubicada en la calle Balcarce al 400, a pocos metros de Casa Rosada, y negó contacto con el presidente Javier Milei.

A las 10, el exmandatario se hizo presente en el local partidario del barrio porteño de San Telmo para iniciar un encuentro con los representantes del espacio que competirán por teñir de amarillo el Congreso nacional.

Luego de casi dos horas de intercambio, el mandatario reveló que no tiene diálogo con el jefe de Estado y se mostró "a disposición" tras la solicitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien propuso retomar el vínculo con el PRO.

"Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre a disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento", sostuvo ante la prensa.

En la misma línea, destacó el aporte de los candidatos que se medirán contra Fuerza Patria el próximo 26 de octubre, a quienes les pidió redoblar esfuerzos para ganar la elección. "A todos les pedí que con fuerza se pongan a trabajar hasta el 26 para llevar las ideas que siempre hemos creído", afirmó.

En otro pasaje de su declaración, admitió que el Gobierno libertario atraviesa un "desafío cambiario" y destacó el equipo económico que lidera el ministro Luis "Toto" Caputo. "Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso", ponderó y agregó: "Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos".

Al encuentro asistieron los candidatos Fernando de Andreis y Antonela Giampieri (CABA); Diego Santilli, María Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba (PBA); Carlos Hernández (Corrientes); Adriana García (La Pampa); Gisella Talquenca (Mendoza); Melina Valiente (Misiones), entre otros.

Apoyo de EEUU

Mauricio Macri destacó el respaldo de Estados Unidos al plan del Poder Ejecutivo, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera pública la voluntad de apoyar a la administración libertaria.

"El apoyo que ha dado el gobierno americano a través del tuit del secretario del Tesoro ha sido impresionante y ha aportado una tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre", concluyó.

A su turno y al término de la reunión, Cristian Ritondo celebró ante la prensa el mensaje del funcionario que responde a Donald Trump y responsabilizó a la oposición de intentar desestabilizar al Gobierno.