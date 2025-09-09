Milei canceló un viaje a España y tampoco asistirá a un acto de ultraderecha

Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei canceló hoy su viaje a España previsto para este viernes. El Presidente había planificado su desembarco en la capital para participar del evento “Viva Europa 2025”, organizado por Vox, el partido de ultraderecha español. Pero la tensión política desatada tras las elecciones bonaerenses cambiaron los planes del mandatario.

Milei tenía una primera actividad prevista para este viernes por la tarde en Madrid: iba a dar una clase ante los alumnos de la IE University, una de las universidades privadas más importantes de España. Las invitaciones ya habían sido cursadas -informaron desde la casa de estudios-, pero el Presidente finalmente no asistirá a la actividad, que ya tenía decenas de alumnos inscriptos.

Pero el verdadero motivo del viaje presidencial era participar este domingo de la cumbre “Viva Europa 2025”, que reúne una vez por año al grupo parlamentario europeo “Patriotas”, que integran su amigo Santiago Abascal, líder de VOX, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orban, entre otros. Milei ya había asistido a la edición de 2024, en su primera visita a España como presidente. Su presencia ya había sido confirmada por el partido de ultraderecha que crece en las encuestas españolas sustentado en un discurso contra la inmigración.

Aunque las fuentes oficiales no ofrecieron detalles sobre los motivos de la cancelación, la suspensión del viaje presidencial se confirmó horas después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, que provocó un cimbronazo en la Casa Rosada. “Era lo más lógico con este panorama”, dijo una fuente diplomática

Milei ya había estado dos veces este año en Madrid, como parte de una gira internacional que también lo llevó por Italia e Israel. A pesar de su mala relación con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, el Presidente se siente cómodo en la capital española. Llegó en su primera parada, a principios de junio, para cerrar el Madrid Economic Forum, un evento privado donde fue recibido como una estrella. No defraudó a los admiradores españoles que habían pagado la entrada cuando se subió al escenario con el grito: “¡Muerte al socialismo!”.

Pero su agenda en la capital española fue mucho más amplia: se reunió con Abascal, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. También cenó con el economista argentino Martín Varsavsky y hasta tuvo un encuentro con Diego "el Cholo" Simeone.

