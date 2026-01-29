Incendios: el Gobierno sumaría el tema a las extraordinarias

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de incorporar al temario de las sesiones extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea para dotar de herramientas a las provincias patagónicas asediadas por los incendios forestales, mientras crece el reclamo desde distintos sectores políticos.

"Podría ser", confesó una fuente respecto de la posibilidad; en la misma sintonía, otro integrante de la mesa política del oficialismo admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajustara a los parámetros oficiales, podrían avanzarse en su incorporación.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sostuvo que la incorporación al temario debe ser anunciada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero señaló que "seguramente, entre hoy y mañana (por ayer y hoy), va a aparecer".

Al ser consultada sobre si un eventual rechazo a ese pedido podría complicar en el Senado la sanción de la reforma laboral, Bullrich dijo que eso no sucederá porque "nosotros vamos a aceptar que se discuta el tema de la emergencia".

Con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el creciente fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) a oficializar el reclamo.

Los mandatarios provinciales piden por la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales y, si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el período extraordinario que se iniciará el próximo lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el 27.

Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter de "urgente" la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

De ese encuentro participaron los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

La realidad de la zona preocupa a varios integrantes del Gabinete, que temen por la expansión de los mismos, por lo que aseguran que los Ministerios de Seguridad y Defensa enviaron recursos y trabajan en coordinación para auxiliar a las provincias afectadas.

Los pedidos y críticas de Bregman y Paulón

La diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman cuestionó a los gobernadores patagónicos que este martes reclamaron la sanción de la ley de Emergencia Ígnea y los desafió a sostener esa postura cuando el Gobierno intente modificar la Ley de Glaciares en el Congreso. "¿Van a mandar a sus legisladores a votar contra la Ley de Glaciares? Es una pregunta que deben responder ya", planteó.

El reclamo se dio luego de que los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaran al Congreso el tratamiento urgente de la emergencia ígnea. Bregman sostuvo que esos mismos mandatarios "acompañaron, en todo o en parte, el ajuste de Milei" y cuestionó el respaldo al Presupuesto 2026, que implicó un fuerte recorte en las partidas para el Sistema Federal de Manejo del Fuego, cuyas consecuencias se reflejan en el territorio.

En la misma línea, el diputado Esteban Paulón envió una carta al presidente Javier Milei para reclamarle que incorpore los proyectos de emergencia ígnea al temario de sesiones extraordinarias. El legislador denunció un recorte superior al 70% en el presupuesto destinado a la prevención y combate del fuego. "La Patagonia arde y el Estado está ausente", afirmó, y pidió una respuesta urgente del Gobierno nacional.