Los Pumas 7s
Fentanilo contaminado
Cáncer de páncreas
Franco Colapinto
Clima en Salta
Juan Carlos Romero
Aguas del Norte
SIDE
Venezuela
Personal
Personal incorpora tecnología de Nokia para impulsar la evolución de su core móvil 5G con una estrategia multivendor

Jueves, 29 de enero de 2026 20:00
Personal avanza en la modernización de su red móvil, implementando una estrategia multivendor que fortalece el core y acompaña las crecientes demandas del ecosistema digital.

En una primera etapa, la compañía incorpora tecnología de Nokia al core móvil 5G -el cerebro de los servicios de datos- dentro de un esquema multivendor, con el objetivo de ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

Esta evolución contempla la incorporación de una arquitectura abierta y desagregada que responde a la estrategia de redes autónomas y a su camino de consolidación como una Techco.

La iniciativa incluye el despliegue de nuevos nodos y tecnologías de Nokia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, orientados a potenciar la conectividad, habilitar servicios sobre redes de alta disponibilidad y responder a distintos casos de uso, tanto para empresas, como para dispositivos IOT y clientes residenciales

Personal ya completó el 100% de las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos e inició la migración de tráfico para asegurar una conectividad de alta calidad. El despliegue comenzó en nodos de Capital Federal y en los próximos meses se expandirá a distintas localidades del país, entre ellas Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba.

Con esta evolución, Personal refuerza su compromiso de brindar una mejor experiencia a sus clientes y acelerar la transformación digital, mediante una arquitectura preparada para acompañar el crecimiento del tráfico, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de los servicios móviles en Argentina.

Temas de la nota

