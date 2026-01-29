PUBLICIDAD

Santiago del Estero
Corte de luz en Salta
arte wichi
Venta en supermercados en Salta
Policiales

Robaron una camioneta desde un lavadero

La camioneta robada fue ubicada en barrio San José.
Jueves, 29 de enero de 2026 02:05
Efectivos de Seguridad Urbana localizaron y recuperaron una camioneta reportada como sustraída en un lavadero de calle Olavarría de la Capital. El damnificado reportó al 911 que había dejado el rodado en un lavadero y al buscarlo tomó conocimiento que la persona que lo atendió no era del lugar y el vehículo no estaba.

El Centro de Coordinación Operativa emitió el alerta a los recursos policiales en calle, se trabajó con videovigilancia y áreas investigativas en la ejecución de un plan candado.

En menos de una hora la camioneta fue encontrada en barrio San José con dos ocupantes. Se realizó el procedimiento correspondiente con intervención de la Fiscalía Penal 5. Los sujetos fueron detenidos.

Motocicletas

Motoristas del Centro de Coordinación Operativa recuperaron vehículos robados en un importante procedimiento llevado a cabo en distintos barrios. También secuestraron partes de motos desarmadas. Intervino la Fiscalía Penal 6.

Efectivos de la División Motorizada del Centro de Coordinación Operativa recuperaron cuatro motos reportadas como robadas y motopartes en el marco de un importante procedimiento que se originó ante la alerta de la sustracción de uno de los vehículos en avenida Chile. Se trabajó de forma articulada con el Centro de Videovigilancia en distintos barrios.

Por los robos de los vehículos dos hombres fueron detenidos y los elementos de interés para la causa fueron secuestrados y puestos a disposición de la justicia.

 

