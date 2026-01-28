Cortes de luz: Sáenz reclamó más control y sanciones a Transnoa

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo ayer una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. Planteó la necesidad urgente de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), realice controles estrictos y establezca sanciones a la empresa Transnoa, responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión en el NOA.

Así, el mandatario, acompañado por la senadora nacional Flavia Royón, le dejó al Secretario de Coordinación de Energía y Minería la denuncia administrativa ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por parte del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta junto a la Secretaría de Energía de Jujuy.

Ambas provincias argumentaron sobre la responsabilidad de la transportadora en dejar sin suministro a más de 600 mil hogares, los pasados jueves y viernes por más de 7 horas acumuladas.

Se indicó que estos cortes se originaron en las líneas de alta tensión que debe controlar Nación ya que Salta no tiene injerencia.

Transnoa, como empresa a cargo del transporte de energía a todo el norte, ha demostrado falta de inversiones y una base operativa insuficiente para responder ante emergencias, según se indica en la denuncia.

El reclamo se fundamentó en la demora técnica de la empresa frente a la contingencia climática. La crecida del río San Francisco interrumpió la línea de alta tensión por ruta 5, saturando la vía alternativa desde Ledesma hacia Pichanal.

Ante este evento, Transnoa demoró tres horas solo en enviar personal técnico al lugar, evidenciando una "indisponibilidad logística" inaceptable para una empresa que percibe un porcentaje de la facturación total del sistema.

Por estos motivos, se calificó la gestión como "negligente", por lo que queda en la órbita del ENRE actuaciones con mayor rigor para que Transnoa mantenga sus plantas activas y responda con la celeridad que prevé la ley.

Reunión con legisladores

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el gobernador Gustavo Sáenz avanzó con una serie de reuniones políticas con legisladores nacionales de Salta y de otras provincias, con el objetivo de articular una posición común frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y su impacto en los recursos provinciales.

El encuentro central se desarrolló en Casa de Gobierno y reunió a diputados Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega y la senadora Flavia Royón. Los legisladores salteños de La Libertad Avanza no participaron de la reunión.

En la reunión, Sáenz planteó la necesidad de que todos los representantes de Salta en el Congreso, más allá de su pertenencia partidaria, defiendan los intereses de la provincia ante iniciativas que podrían reducir los ingresos coparticipables y afectar áreas como salud, educación, seguridad y obra pública.

El debate se concentró especialmente en los cambios propuestos en el impuesto a las Ganancias, uno de los tributos con mayor peso en la coparticipación federal.