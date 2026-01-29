Detienen a salteños con 113 kilos de marihuana

Tras una cinematográfica persecución por el barro, la Policía puso tras las rejas a cinco salteños que se desplazaban con un importante cargamento de drogas por caminos inhóspitos, con el afán de evadir el puesto de control sobre la ruta 37, en el interior del departamento Pellegrini, en el norte de la vecina provincia de Santiago del Estero. Además de la droga y los detenidos, los narcos perdieron tres vehículos: dos camionetas y un auto.

El operativo se realizó en la tarde del martes, cuando efectivos antinarcóticos —que cumplen funciones en la Muralla Norte— realizaban recorridos preventivos sobre un camino vecinal en inmediaciones del Puesto Nuevo, localidad de El Diablo, departamento Pellegrini.

Allí interceptaron un automóvil Volkswagen T-Cross Trendline, blanco, que provenía de la provincia de Salta con dos ocupantes. Inmediatamente, todos fueron identificados. La actitud de los ocupantes llamó la atención de los funcionarios de seguridad, ya por el solo hecho de ser salteños y transitar por esos inhóspitos lares sin ninguna coartada convincente.

Tras un interrogatorio, establecieron que los ocupantes del vehículo hacían de coche guía —comúnmente conocidos como "punteros"— de otros dos vehículos que se desplazaban por la misma zona transportando sustancia prohibida.

Con el afán de ubicar a los otros rodados y evitar que se fugaran, los efectivos retuvieron el vehículo y a sus ocupantes de manera preventiva, mientras se activaba un amplio dispositivo de búsqueda sobre los corredores viales cercanos.

Los ocupantes de una VW Amarok tras volcar de manera espectacular destrozaron el parabrisas, y huyeron internándose en una zona montuosa. Están prófugos.

Así fue que, a unos cinco kilómetros del lugar donde encontraron el auto, los uniformados observaron que otras dos camionetas se desplazaban a gran velocidad. Cuando sus conductores advirtieron la presencia policial, emprendieron la fuga en dirección a Salta.

Durante la huida, una Volkswagen Amarok volcó de manera espectacular a la vera de la cinta asfáltica, circunstancia que permitió que sus ocupantes destrozaran el parabrisas y huyeran internándose en una zona montuosa.

Al requisar el rodado, los efectivos encontraron tres bultos confeccionados con bolsas de arpillera, los cuales contenían más de 85 ladrillos con sustancia vegetal prensada.

Mientras una comisión realizaba trabajos de campo, otro grupo salió tras los pasos de una Toyota Hilux, la cual fue alcanzada a los pocos kilómetros. Allí fueron apresados sus tres ocupantes, todos oriundos de Salta.

Por disposición del Juzgado Federal —a cargo del Dr. Sebastián Argibay— los cinco salteños fueron detenidos. Además, se secuestró la sustancia, valuada en 390.000.000 de pesos, y los tres vehículos involucrados en el operativo.

En tanto, la Policía —con intervención coordinada de personal de la Muralla Norte, la Subcomisaría de El Mojón y la Comisaría 32 de Nueva Esperanza— continúa trabajando en relación con este procedimiento, con la implementación de rastrillajes, operativos de búsqueda y dispositivos de control en la zona, a fin de localizar a las personas que lograron internarse en el área montuosa, reforzando así la presencia policial en puntos estratégicos del territorio.