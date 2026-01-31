Reforma laboral: Compensarían la quita de ganancias a provincias

El Gobierno se muestra dispuesto a revisar algunos puntos del articulado de la reforma laboral, el proyecto que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero se resiste a modificar la reducción del Impuesto a las Ganancias, con lo que no estarían de acuerdo los gobernadores.

Se supo que el ministro Luis Caputo ofreció a los gobernadores una compensación por la reducción de lo que tributan los empresarios por Ganancias, un beneficio que impacta negativamente en la coparticipación del impuesto para las provincias. Fuentes al tanto de las conversaciones dijeron que el ministro de Economía ahora plantea coparticipar el impuesto al cheque, una idea que el salteño Gustavo Sáenz planteó a la prensa antes de entrar a la reunión con sus pares Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil este jueves.

La maniobra de Caputo, que se niega a quitar el capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral, apunta a conseguir el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores sin que Javier Milei tenga que retroceder. El objetivo del oficialismo es compensar una merma de recursos en la recaudación de un impuesto coparticipable en un 50 por ciento con la coparticipación de un impuesto que actualmente captura la Nación en su totalidad.

"Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos", sostuvo un integrante del intercambio que tuvo lugar en las oficinas del Ministerio del Interior.

Hay quienes deben negociar con los distintos actores, como el ministro del Interior, Diego Santilli, que debe receptar los reclamos de los mandatarios provinciales y ofrecer limitadas soluciones para acumular respaldos que le permitan al oficialismo anotarse un nuevo triunfo legislativo.

En la misma posición están la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes deben articular con los legisladores aliados que también hacen públicos algunos reparos al proyecto diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado).

La determinación de no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades, lo que afectaría la recaudación provincial, parece ser la posición mayoritaria de gran parte del círculo del Gobierno, aunque converge con la necesidad de conformar a los gobernadores. Mientras tanto, los interlocutores del Poder Ejecutivo militan el proyecto no solo en el contacto con los gobernadores, senadores y diputados sino con actividades relativas a saldar las dudas de los actores involucrados. En paralelo, algunas voces admiten que puede haber lugar a cambios durante el tratamiento en el recinto.