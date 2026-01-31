Santilli cruzó a Kicillof por la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió ayer al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense junto al kirchnerismo "se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan".

"(Axel) Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo", se quejó el funcionario nacional.

De esa forma, salió al cruce de Kicillof, quien este viernes antes había sostenido que la reforma laboral de Javier Milei "no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona".

En una publicación en redes, el mandatario provincial había alertado sobre el impacto negativo que tendría la reforma laboral en las vacaciones y "el derecho a descansar" de los trabajadores. "La reforma laboral de (Javier) Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona. Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso", señaló.

En el posteo, Kicillof publicó un video de la última conferencia de verano en la cual hizo mención a una encuesta que arrojó datos alarmantes: que "el 57% de las familias no se pueden tomar sus merecidas vacaciones".

El proyecto de reforma laboral del Gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de Anses, habilita a los empleadores a fraccionar las vacaciones de los trabajadores y recorta las contribuciones patronales.