19°
10 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Reforma política
medio oriente en guerra
Torneo Apertura de Hockey
Boxeo
Champions League
argentina españa
crecida del Bermejo
Causa de las turistas francesas
guerra en medio oriente
Nacionales

"Somos enemigos de Irán", afirmó Milei en Nueva York

El presidente recordó los atentados a la Amia y a la Embajada israelí y ratificó la alianza con Estados Unidos e Israel. Hoy encabezará la primera jornada de la Argentina Week 2026.
Martes, 10 de marzo de 2026 01:10
"Nos han metido dos bombas; son nuestros enemigos", dijo Javier Milei sobre Irán, en Universidad de Yeshiva. NA

El presidente Javier Milei reafirmó ayer que Irán es "enemigo" de la Argentina, al disertar en la Universidad judía de Yeshiva de Nueva York.

"Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", expresó Milei, en la frase más relevante de su exposición que contó la presentación del rabino Ari Berman, rector de la Universidad.

Acompañado por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario volvió a reafirmar su alineamiento político, ideológico y económico con Estados Unidos.

En su discurso, el jefe de Estado defendió el rol de Donald Trump en la política internacional y lo presentó como un actor central en la resolución de conflictos globales. Para Milei, el liderazgo estadounidense junto a Israel terminará imponiéndose frente a Irán y otros gobiernos que, según su visión, financian el terrorismo o desafían a Occidente.

El jefe de Estado también vinculó ese escenario con la política regional y mencionó a países como Cuba y Venezuela, a los que acusó de haber sostenido redes de financiamiento que contribuyen a la inestabilidad global.

"Trump ha cerrado ocho conflictos, ha trabajado de manera conjunta con Israel y hoy se ve con claridad lo que pasó en Venezuela, se ve con claridad lo que está pasando en Irán. Por ende, no tengo ninguna duda que Estados Unidos e Israel saldrán victoriosos de esta situación. No tengo dudas que de esta manera seguirá cortándole el financiamiento a países como Cuba o Venezuela, que se dedicaban a expandir el terror", planteó.

Semana argentina

Milei encabezará hoy en Nueva York la inauguración de "Argentina Week", el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones.

Antes de esa actividad, que tendrá lugar desde las 9 a las 10 (hora argentina), el mandatario mantendrá un encuentro con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Será el evento con el que se inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país: habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial. También habrá gobernadores.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

