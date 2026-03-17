Milei repitió que en agosto la inflación empezará con 0

El presidente Javier Milei afirmó ayer que Argentina atraviesa "una gran oportunidad de volver a ser grande" y sostuvo que su administración trabaja para convertir al país en "el más libre del mundo", durante un discurso en el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

"Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo", dijo.

No hubo menciones al caso Libra. Tampoco sobre el escándalo que envuelve a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el viaje de su esposa en el avión presidencial que llevó al Jefe de Estado a Nueva York. Precisamente la presencia del funcionario en Córdoba fue leída como un respaldo del mandatario.

Sobre la economía, sostuvo que "seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero".

"Íbamos a ir a una hiperinflación del 15.000% anual. La inflación que tenemos es alta, pero venimos del peor lugar del infierno", dijo y agregó: "No voy a modificar la forma de hacer política económica. ¿Porque saltó la tasa de inflación vamos a aplicar controles de precios? ¿Vamos a violentar la libertad? Voy a seguir haciendo las cosas bien, tarde o temprano vamos a derrotar la inflación", enfatizó.

"Tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es elaborar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y poder seguir viviéndolos como parásitos", expresó el jefe de Estado y enfatizó que "nosotros estamos acá para robarles esa bandera y volver a traerla al capitalismo de libre empresa".