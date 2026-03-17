Se agudiza la crisis en la industria metalúrgica

Febrero mostró un oscuro panorama que vive la industria de los metales en el país. La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual el mes pasado y de 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde Adimra.

Rubros y provincias

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de Capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento Médico: -11,6%

Equipo Eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires -que concentra el grueso de la producción- lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: "La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo".

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: "La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico".

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la plantilla de trabajadores no presentó variaciones. Desde la entidad advirtieron, sin embargo, que la situación podría deteriorarse si no se revierte la tendencia retractiva.