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Nacionales

La inflación mayorista volvió a desacelerarse por segundo mes consecutivo: fue del 1% en febrero

El índice de precios internos al por mayor cerró el primer bimestre del año con un alza del 2,7%. 
Miércoles, 18 de marzo de 2026 09:02

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La inflación mayorista volvió a desacelerarse en febrero y se ubicó en 1%, siendo el segundo mes consecutivo en el que el indicador se ralentiza, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo del 2025 (cuando había registrado una baja de 0,3%). A su vez, es la tercera vez desde junio de 2020 en que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) muestra una variación mensual de 1% o menor.

En la variación interanual acumuló un alza del 25,6%, mientras que en el primer bimestre aumentó 2,7%. La desaceleración del IPIM se da como consecuencia de la suba de 1,3% en los productos nacionales y la baja de 2,7% en los importados.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayores incidencias fueron petróleo crudo y gas (0,27%); alimentos y bebidas (0,26%); productos agropecuarios (0,24%); productos refinados del petróleo (0,23%); y energía eléctrica (0,12%).

Por otro lado, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 0,7% mensual, que se explica por la suba de 0,9% en los productos nacionales y la baja de 2,6% en los importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 0,7% en el mismo período, consecuencia de la suba de 1% en los productos primarios y de 0,6% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

A contramano quedó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual cerró febrero con una variación del 2,9% y se mantiene en alza desde agosto de 2025.

 

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