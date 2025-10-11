Biella: "La atención del PAMI debe cambiar"

El médico salteño y candidato a diputado nacional por el frente "Primero los Salteños" apuntó duramente contra el Gobierno Nacional por los recortes en medicamentos y prestaciones para jubilados y personas con discapacidad.

Manifestó: "Trabajaremos junto a la Provincia para reclamar por los recursos que nos corresponden y evitar los recortes en salud y educación, en obras de infraestructura como rutas y tantas otras partidas que afectaron a la calidad de vida de nuestra gente", expresó Biella.

"Junto con el gobernador Gustavo Sáenz y otros mandatarios provinciales vamos a cambiar la matriz histórica que aleja a la provincias del eje de las decisiones nacionales", adelantó el candidato.

Para Biella, "Esta elección para el Congreso se trata de que Salta tenga diputados y senadores que la defiendan, que hablen con la voz de su gente y sus necesidades. Nuestro compromiso con los salteños es firme"

"Soy médico, y hace más de 30 años trabajo en el PAMI. En todos estos años vi muchas cosas, pero lo que está pasando hoy es inaceptable", manifestó el candidato a diputado nacional por el frente Primero los Salteños.

Biella no sólo apuntó contra el actual gobierno, sino también contra las gestiones anteriores: "El kirchnerismo estuvo 20 años en el poder y no construyó nada. No hubo soluciones. Y este gobierno vino a recortar lo poco que quedaba. Hoy los jubilados no tienen medicamentos, no tienen cobertura, no tienen respeto", lanzó el candidato.

El candidato hizo hincapié en la situación crítica que atraviesan los adultos mayores, quienes —según denunció— están siendo directamente perjudicados por decisiones políticas sin sensibilidad social.

"Se están burlando de nuestros adultos mayores. Les quitaron lo básico: su atención, su dignidad. Este no es un ajuste económico. Es crueldad", afirmó.

Finalmente, Biella aseguró que su candidatura es una consecuencia directa de su compromiso con la salud pública y los sectores más vulnerables de la sociedad: "Soy médico del PAMI hace casi 30 años no pienso quedarme callado mientras abandonan a quienes dieron todo por este país. Es hora de defender a Salta y a nuestros mayores".