VIDEO Violencia sin freno en Rosario de Lerma: otro video muestra una brutal pelea entre alumnas del colegio 5073

La escena se repite con una crudeza alarmante: dos adolescentes tiradas en el suelo, tomándose del cabello y golpeándose a mansalva mientras una decena de estudiantes grita, filma y alienta. El video, que comenzó a circular este fin de semana en redes sociales, fue grabado a la salida del colegio secundario N° 5073, ubicado en el barrio Rastreador Fournier de Rosario de Lerma.

El hecho vuelve a poner en el centro del debate la falta de contención escolar y familiar que afecta a cientos de jóvenes salteños. “Esto pasa todas las semanas, ya nadie se sorprende”, aseguró una vecina de la zona, que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Según contó La Llave del Portal, el conflicto se habría iniciado dentro del establecimiento, y al salir las alumnas decidieron “resolverlo a golpes”. Lo preocupante es que los testigos no intentaron separar, sino que grabaron la escena entre risas, repitiendo una conducta que se volvió costumbre.

En agosto, otro video similar se viralizó con características casi idénticas: mismas edades, misma escuela, misma violencia. En aquel momento, las autoridades del colegio aseguraron que se aplicarían medidas de convivencia escolar y que se trabajaría con los gabinetes psicopedagógicos. Sin embargo, los hechos muestran que poco cambió desde entonces.

Vecinos del barrio sostienen que las peleas son comunes en las inmediaciones del colegio y que la presencia policial es prácticamente nula. “No hay patrulleros, los chicos salen y se amontonan en la esquina. Cuando se pelean, nadie interviene”, comentó un comerciante del sector.

A esto se suma la falta de acompañamiento familiar y de un plan sostenido de prevención escolar. Padres y docentes coinciden en que los episodios de violencia se multiplicaron después de la pandemia, con adolescentes que arrastran conflictos personales, frustraciones y consumo problemático de redes sociales, donde estas peleas se celebran y viralizan.

Mientras tanto, los videos siguen circulando y el problema crece “a la vista de todos”. Nadie parece saber cómo detenerlo, pero todos lo ven.