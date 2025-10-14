Presentan el libro "Cuentos", de Carlos Hugo Aparicio

La obra de Carlos Hugo Aparicio vuelve a circular gracias a Ediciones BTU, que este jueves, a las 18.30, presenta el volumen 2 de la Obra Completa, dedicado a los relatos del escritor bajo el título "Cuentos". La cita es en el MAC, Zuviría 90. En el encuentro se celebrará al creador con la presencia de lectores y escritores y la entrega de ejemplares en preventa. Rosanna Caramella compartirá palabras sobre la edición y Rodolfo Cejas y Sergio Bravo leerán algunos relatos del escritor salteño contenidos en el libro, que en su tapa lleva una pintura de Neri Cambronero.

Este lanzamiento marca un momento más en el proyecto editorial que se propuso rescatar y difundir la totalidad de la producción de Aparicio, narrador y poeta nacido en La Quiaca, que desde niño vivió en Salta, y llegó a ser una de las voces más potentes con un identidad muy propia y que marcó un hito en la producción de la región y del país.

Trascendencia

"Cuentos" se suma a la colección iniciada con la novela "Trenes del sur" (Vol. 1). Caramella, responsable del proyecto, destaca: "Es una cuestión bastante celebrada cuando decimos que está saliendo el segundo volumen y que el tercero está listo para entrar en imprenta, se ve que el proyecto verdaderamente tiene una concreción real". Y subraya que la editorial asume este esfuerzo con la convicción de que "la trascendencia que tiene el nombre de Carlos Hugo Aparicio dentro del ámbito de las letras en nuestra región y más allá de nuestra región, nos va a dar la razón en esta buena perspectiva que nos auguramos."

El tomo de cuentos no es solo una compilación, sino que incorpora un material de gran valor: el libro inédito "Lota del parquecito", que en su momento fue publicado como obra póstuma por otra editorial, y que Ediciones BTU reproduce, basándose en un texto mecanografiado con correcciones del propio escritor.

"Este material estaba en posesión de la editorial desde hace muchos años. Es un texto mecanografiado con correcciones de Carlos Aparicio, en un sobre, y quedó en los archivos de la editorial. Y arreglando y acomodando papeles aparece. A los pocos meses sale esta edición hecha por esta otra editorial. Pero yo me remití al texto que teníamos en muestro poder, que estaba corregido, manuscrito por el propio autor, así que se edita ese libro inédito", cuenta Caramella.

Además, Caramella adelantó que el volumen de poesía, saldría en diciembre, incluirá coplas inéditas con las que el autor participó en diversos certámenes. "Un material totalmente volátil, del que no se tiene ejemplares. Lo tenemos incorporado en el final del libro de poesía", adelanta.

"Desde las orillas"

Consultada sobre quién es Carlos Hugo Aparicio para ilustrar a las nuevas generaciones de lectores, la editora señala: "Para mí, la síntesis perfecta de quién fue es: una persona que vino desde La Quiaca por un padre que entendió lo que significaba la educación para el desarrollo de sus hijos y que los trajo al Colegio Belgrano, en Salta, y que llegó a la Academia Argentina de Letras".

Aparicio no solo marcó "una huella profunda en la literatura de la región", agrega, y desarrolla: "Fue una persona que escribió con una palabra totalmente original y propia, que fue capaz de mostrar a la literatura consagrada, a la literatura canónica, un mundo diferente, no el mundo pintoresco, de los valles, de lo costumbrista, sino el mundo de las orillas".

"Alejandro Arroz, hace una serie para la televisión con varios capítulos, basándose en los cuentos de Aparicio, y la llama 'Desde las orillas'. Verdaderamente es eso. Aparicio escribe desde las orillas, pero con el arte de quien maneja verdaderamente la pluma", termina la reflexión.

Venta especial

La presentación será la oportunidad para los lectores de retirar sus ejemplares, ya que el libro "Cuentos" se mantiene a precio de preventa con un 40% de descuento hasta ese momento. Luego pasará a su precio uniforme de librería. Para interiorizarse y adquirir los volúmenes, remitirse a https://edicionesbtu.mitiendanube.com/.

Respecto al primer volumen, "Trenes del sur", Ediciones BTU continúa con las tareas de promoción y difusión, buscando apalancar las ventas y conversando con distribuidoras fuera de la provincia para movilizar la novela.

La invitación para este jueves es extensiva a todos; a los autores de la editorial y a quienes deseen pasar un buen momento y, a la vez, apoyar el rescate de la voz imprescindible de Carlos Hugo Aparicio que está concretando Ediciones BTU.