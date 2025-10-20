Se habilitaron las obras de reconstrucción del canal Hipólito Yrigoyen: el sector que quedó como nuevo

Las obras de reconstrucción del canal pluvial Hipólito Yrigoyen fueron habilitadas por la Municipalidad, en la zona de barrio 20 de Junio, entre el puente Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina.

El coordinador de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, Sergio Andrada, explicó que “luego del colapso que sufrieron los taludes, que generaron hundimientos en las calzadas y obstrucciones en el interior del canal, procedimos a la limpieza del tramo y a la reconstrucción de los revestimientos”.

Según detalló, los trabajos incluyeron nuevos taludes y soleras de hormigón, además del armado de gaviones de piedras para mejorar el drenaje y el escurrimiento del agua de lluvia.

“También construimos las veredas e instalamos una pasarela para favorecer el tránsito peatonal en la zona, como así también la recreación y el esparcimiento de los vecinos del lugar”, destacó Andrada.

El funcionario agregó que las obras se completaron con la construcción de una plaza con bancos y canteros, e instalación de nuevas luminarias LED, que aportarán mayor seguridad y visibilidad.

Finalmente, se remarcó que las nuevas veredas cuentan con rampas de accesibilidad, en el marco de las políticas municipales de inclusión y accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.