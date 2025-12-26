PUBLICIDAD

25°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial
Vóley
Cafayate
Condenado por abuso sexual
feriados del 2026
Río Pilcomayo
Navidad en Salta
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
Nacionales

El Senado debate el Presupuesto 2026: seguí EN VIVO, el minuto a minuto de un proyecto clave para el Gobierno 

El Senado de la Nación trata este 26 de diciembre de 2025 el Presupuesto 2026 en una sesión extraordinaria con votación por capítulos y foco en artículos que modifican el financiamiento de educación, ciencia y universidades. El debate en particular ﻿y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con partidas clave marcan un día clave para la economía y la política nacional.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 16:22
El Senado de la Nación sesiona este viernes 26 de diciembre de 2025 para debatir y votar el Presupuesto 2026, en una jornada legislativa que puede definir la hoja de ruta fiscal del Gobierno antes de que termine el año. La sesión comenzó tras lograrse quórum con apoyo del oficialismo y aliados, y la Cámara alta decidió avanzar con una votación por capítulos, tras la votación en general, lo que y convierte cada sección del proyecto en un punto de negociación político. Lo mismo había ocurrido en Diputados. 

El debate en particular se centra en varios artículos controvertidos, especialmente el que afecta el financiamiento de la educación, la ciencia y las universidades públicas. El artículo 30 propone eliminar los porcentajes mínimos de inversión en educación formal, ciencia y escuelas técnicas, y otro artículo vinculado a los fondos para universidades genera objeciones tanto en sectores de la oposición como en aliados del oficialismo, poniendo en duda si se podrán sancionar esos capítulos sin modificaciones.

 

 

 

 

 

 

