Brutal ataque a un inspector municipal

Un inspector de la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad fue violentamente agredido este jueves por la tarde mientras realizaba tareas de control en la plaza 9 de Julio. El trabajador recibió un ataque por la espalda con una cadena, que le provocó un fuerte golpe en la cabeza y en la espalda, por lo que debió ser trasladado a un hospital para su atención médica.

Según informaron fuentes municipales, el agresor es un vendedor ambulante de pochoclos que días atrás ya había protagonizado hechos de violencia durante un procedimiento de control. En aquella ocasión, personal municipal le había decomisado un carro por no contar con habilitación y por encontrarse instalado en un espacio público no autorizado.

Daños al camión municipal

Durante ese operativo previo, el mismo individuo, junto a integrantes de su familia, habría causado daños a un camión municipal e intentado ingresar por la fuerza a las oficinas de la Municipalidad ubicadas sobre calle Alvarado.

En el episodio registrado esta tarde, además del ataque con la cadena, la hija del vendedor también agredió al inspector, provocándole rasguños en distintas partes del cuerpo, de acuerdo al parte oficial.

Desde el Municipio confirmaron que se realizó la denuncia policial correspondiente y que se aguardan novedades sobre la evolución del estado de salud del trabajador agredido. El hecho reavivó la preocupación por los episodios de violencia contra personal municipal en el marco de controles.