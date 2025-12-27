En 3 meses colocaron más de 1.100 implantes anticonceptivos

El Ministerio de Salud Pública informó que entre octubre y diciembre de 2025 se colocaron 1.170 implantes subdérmicos anticonceptivos en el marco de operativos territoriales coordinados por la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable. Las acciones se desarrollaron tanto en la capital salteña como en el interior provincial y registraron una alta demanda.

Los operativos se llevaron adelante mediante jornadas programadas en hospitales, plazas y centros de salud, cuyos cupos se completaron rápidamente. Las actividades se realizaron en General Güemes, el hospital Señor del Milagro, el hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera, la Usina Cultural, el hospital Santa Teresita de Cerrillos, el hospital Dr. Elías Anna de Colonia Santa Rosa y en centros de salud de distintas localidades de la provincia.

En el último trimestre

Del total de colocaciones, 666 implantes fueron aplicados durante las campañas realizadas en diciembre, mientras que en los operativos desarrollados en octubre y noviembre se alcanzaron 513 aplicaciones, lo que permitió superar las 1.100 colocaciones en el último trimestre del año.

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, supervisó el cierre del cronograma de actividades en el hospital de Cerrillos y destacó la alta concurrencia registrada para acceder a este método anticonceptivo. En ese marco, informó que desde el Ministerio de Salud Pública se confirmarán nuevas fechas durante enero de 2026 para dar continuidad a los operativos en distintos puntos de la provincia.

Cinco años de efectividad

El implante subdérmico es un método anticonceptivo hormonal de larga duración, con una efectividad de hasta cinco años. Desde la cartera sanitaria se aclaró que, al igual que otros métodos hormonales, puede generar modificaciones transitorias en el patrón menstrual, especialmente durante los primeros meses posteriores a su colocación, motivo por el cual se brinda consejería previa y seguimiento posterior en cada intervención.