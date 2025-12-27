Con $20.000 en la góndola: la carne achica la compra en los súpers

Con 20 mil pesos, ¿qué se puede comprar hoy en un supermercado de Salta? Un relevamiento de precios realizado por El Tribuno en locales del centro y sur de la ciudad permite conocer cuántos productos básicos alcanzan a adquirirse con este billete de mayor denominación y revela que, en la mayoría de los casos, el valor de la carne termina condicionando toda la compra.

Los números actuales explican por qué el changuito se achica. Entre los cortes de carne vacuna, el kilo de vacío cuesta $18.990, el de palomita alcanza los $19.990 y el cuadril se ubica en $17.990. Con 20 mil pesos, el billete alcanza apenas para 1 kilo de vacío o de palomita, lo que limita significativamente la compra de otros productos básicos.

La tapa de asado vale $16.990, la paleta $16.390, la costilla $15.990 y el lomo en tira se mantiene en ese mismo precio. El roast beef, a $11.990 por kilo, y el osobuco, a $6.000, aparecen como las alternativas más accesibles dentro de la carne vacuna, mientras que el pollo, a $4.000 por kilo, se consolida como la proteína que permite estirar un poco más el presupuesto.

En este contexto, las compras se planifican con calculadora en mano y cada recorrido por la góndola implica comparar precios, marcas y cantidades, en un escenario donde cualquier aumento mínimo altera el equilibrio del presupuesto.

Aun así, sumar carne implica resignar otros productos básicos. El kilo de pan francés cuesta $3.150, el aceite de girasol Legítimo de 900 cc $3.150, el arroz Vanguardia $1.180 el kilo, la harina Morixe $830 y los fideos Lucchetti spaghetti de 500 gramos $1.500. En el rubro de bebidas e infusiones, la yerba mate Cachamai de 500 gramos se consigue a $2.200, el té La Virginia de 50 saquitos a $1.750 y el sobre de jugo Tang de 15 gramos a $450. La leche Cosalta en sachet cuesta $1.440, la azúcar Ledesma $1.295 por kilo, la mermelada Arcor de durazno de 454 gramos $3.000 y el pack de tres paquetes de galletitas de agua Media Tarde, $1.750. El queso cremoso, a $7.490 el kilo, se vuelve difícil de incluir sin dejar afuera otros artículos.

Esta dinámica explica por qué muchos consumidores priorizan alimentos rendidores y postergan productos frescos o de mayor valor agregado, que quedan reservados para compras puntuales o fechas especiales.

Los productos de limpieza y de higiene personal tampoco quedan al margen del ajuste. El detergente Bora de 500 ml. vale $1.950, el jabón en polvo Ala de 800 gramos $2.700, la lavandina Ayudín de un litro $1.650, el papel higiénico Higienol (cuatro rollos de 30 metros) $2.450 y el jabón de tocador St. Tropez de 125 gramos $770. Cada uno de estos precios obliga a recalcular cuando el presupuesto es limitado.

Combo 1: prioridad en carne vacuna

Cuando el foco está en llevar proteína roja a la mesa, el billete de mayor denominación se consume casi por completo en ese rubro. Con $20.000 se puede comprar 1 kilo de osobuco a $6.000 y 1 kilo de roast beef a $11.990, lo que deja un pequeño margen para un acompañamiento económico. Sumando 1 kilo de arroz Vanguardia ($1.180) y un sobre de jugo Tang de naranja ($450), la compra alcanza $19.620, reflejando cómo incluso cortes de precio más accesible absorben gran parte del presupuesto familiar.

Combo 2: pollo y lácteos para varias comidas

Otra alternativa posible concentra la compra en la proteína más accesible y un lácteo que aporta variedad al changuito. Con $20.000, se pueden llevar 3 kilos de pollo congelado ($12.000) junto con 1 kilo de queso cremoso ($7.490). Agregando un sobre de jugo Tang ($450) para completar el presupuesto, la suma da $19.940. Esta combinación permite varias preparaciones familiares, aun sin incluir productos secos ni artículos de limpieza.

Combo 3: básicos variados sin carne vacuna

Para quienes priorizan una canasta con productos de consumo diario, dejar la carne fuera puede permitir mayor diversidad dentro del mismo monto. Con $20.000 es posible comprar 1 kilo de queso cremoso ($7.490), 1 paquete de yerba mate Cachamai de 500 gramos ($2.200), pan francés ($3.150), aceite de girasol Legítimo 900 cc ($3.150), leche Cosalta sachet ($1.440), 1 kilo de arroz Vanguardia ($1.180) y tres sobres de jugo Tang ($1350). La suma totaliza $19.960, mostrando cómo con el billete más alto se pueden articular varias necesidades básicas sin cargar el changuito con carne vacuna.

El relevamiento deja una conclusión clara: con $20.000 ya no es posible hacer una compra completa. Cada elección implica una renuncia y, en la mayoría de los casos, la carne absorbe la mayor parte del presupuesto. Así, el changuito deja de ser una elección y se convierte en una negociación permanente, donde el ingreso fija el límite y el precio de la carne marca el pulso del consumo diario en los supermercados salteños.