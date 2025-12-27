Central Norte: el arquero Enzo Vázquez decidió seguir en el cuervo

El arquero Enzo Vázquez decidió quedarse en Central Norte, para defender el arco cuervo en la Primera Nacional, edición 2026.

Vázquez fue promovido por el ex-DT Pablo Fornsari, en la temporada pasada, que le valió adquirir experiencia, de tal forma que luego recibió una propuesta para continuar su carrera en otros clubes. Pero el guardavalla optó por continuar en el cuervo por otra temporada en el torneo de ascenso.

Ahora, Vázquez deberá pelear el puesto con Fabricio Hass, quien integró el plantel de Deportivo Madryn y por su buen pasado en la temporada 2022, regresará a Salta para sumarse al plantel azabache y que será dirigido por el "Polaco" Adrián Bastía .

La directiva azabache en el mercado de pases anda tras los pasos del atacante Francisco Borda, delantero de 24 años, que arribaría en condición de libre desde El Linqueño, club que compite en el torneo Federal A. Borda tuvo una participación destacada: en 28 partidos convirtió 8 goles.