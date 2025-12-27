Rosario de Lerma: entregaron más de 150 bandejas

La Navidad tiene un brillo distinto cuando se comparte desde el corazón. Por segundo año consecutivo, Ariel Yapura, reconocido carnicero de Rosario de Lerma y Campo Quijano, junto a su esposa Nancy Noemí Farfán y su familia, volvió a transformar la nochebuena en un gesto profundo de amor y solidaridad.

El pasado 24 de diciembre, desde las ocho de la noche, la familia Yapura y un amplio grupo de vecinos recorrieron Campo Quijano, Rosario de Lerma y La Silleta para entregar más de 150 bandejitas de cena navideña completa a personas que atraviesan la noche en soledad: abuelos, familias vulnerables y personas en situación de calle.

Asado, pollo y cerdo

Cada bandeja llevaba asado, pollo y cerdo, guarniciones como ensalada rusa y arroz, pan, bebida y postre, para que nadie se quedara sin una cena digna en Nochebuena. El año pasado habían logrado repartir 80 raciones; este 2025, la iniciativa creció gracias al compromiso colectivo y superó ampliamente las expectativas.

"La idea es que todos tengan algo en su mesa esta Navidad. Todo se hace de corazón", expresó Ariel, quien destacó que la convocatoria surgió nuevamente a través de las redes sociales y del boca a boca entre vecinos, que ayudaron a identificar a quienes más lo necesitaban, especialmente a los abuelos que viven solos.

Un trabajo comunitario

La organización fue un verdadero trabajo comunitario. La preparación de las comidas se realizó en la casa de "Chola", quien ofreció su horno, mientras familias como la Vera Herrera colaboraron pelando papas y ayudando con la logística. En Campo Quijano, Patricia Tárraga y sus hijos brindaron un segundo punto de armado de las bandejas. También se sumaron vecinos de distintos barrios periféricos y fincas de la zona.

Entre los aportes solidarios se destacó la donación de una cabeza guateada, realizada por Cristian Cardozo del barrio El Sol de Quijano, además de pan dulces, budines y sidras que, como cada fin de año, acercó Hernán Arias. A la lista se suman Amanda Vera, Martín, Sebastián Herrera, la familia Rodríguez del barrio Buen Retiro, Florencia (quien entregó bandejas en barrio San Jorge), Natalia Mendoza, Grey Reyes y su hija, Gisel, entre muchos otros.