VIDEO. Una crecida del río Bermejo obligó a cerrar el paso por chalanas en Aguas Blancas y argentinos quedaron varados en Bolivia

El paso fronterizo por el puerto Chalanas, que une Aguas Blancas con Bermejo (Bolivia), fue cerrado este sábado por la crecida del río Bermejo tras las intensas lluvias. Las autoridades advirtieron que quienes ingresaron a Bolivia de forma ilegal tienen tiempo hasta la medianoche para regresar por el paso fronterizo, aunque deberán pagar una multa antes de cruzar. El cierre afecta a numerosos viajeros argentinos que buscaban volver antes de las restricciones electorales por los comicios generales de este domingo en el país vecino.

El servicio de cruce comenzó a operar con normalidad a las 7, pero pasadas las 9.30 el nivel del agua aumentó de manera repentina, lo que obligó a suspender la actividad por razones de seguridad. Desde las autoridades locales se informó que el paso permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso y se recomendó a la población evitar acercarse al lugar.

La situación generó complicaciones para numerosos pasajeros, entre ellos argentinos que intentaban regresar al país antes de las restricciones por las elecciones generales que se celebrarán este domingo en Bolivia, donde ya rige el silencio electoral.

“El que pasó y no volvió, se quedará hasta el lunes”, advirtieron las autoridades fronterizas, que además informaron que los viajes hacia Tarija estarán habilitados hasta las 16 y los traslados en vehículos particulares hasta las 18, bajo responsabilidad de los conductores.

Multas en el puente internacional

El interventor de Aguas Blancas, Adrían Zigarán, confirmó que los argentinos que ingresaron al país vecino de manera ilegal y que opten por cruzar de regreso por el puente internacional deberán abonar las multas correspondientes. “Se cobrarán como corresponde, pero eso lo manejan las autoridades nacionales”, explicó.

Asimismo, aclaró que los ciudadanos tienen tiempo hasta la medianoche de este sábado para regresar a territorio argentino, ya que a partir de ese horario las restricciones por el proceso electoral boliviano serán totales.

Este domingo, en Bolivia, estará prohibida la circulación de vehículos hasta las 18, con multas de hasta 500 bolivianos y decomiso de los vehículos en caso de incumplimiento.