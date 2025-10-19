Al menos 16 muertos dejó un accidente vial en Brasil

Al menos 16 personas murieron y alrededor de una veintena resultó herida en el accidente de un ómnibus en una ruta del estado brasileño de Pernambuco, en el noreste del país, informaron ayer fuentes oficiales.

El siniestro tuvo lugar la noche del viernes en una ruta federal, entre los municipios de Paranatama y Saloá, señaló la Policía de Carreteras Federal (PRF) en un comunicado.

Según la investigación preliminar, el conductor perdió el control del vehículo, se fue al carril contrario y chocó con las rocas que había en el margen de la vía para finalmente impactar con un banco de arena y volcar.

De los 16 fallecidos, once eran mujeres y cuatro hombres. El género del otro fallecido no se ha divulgado hasta el momento.

Al menos otras 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región.

El conductor tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría, donde declaró que un fallo en los frenos del autobús provocó el accidente.

De acuerdo con las autoridades brasileñas, en el colectivo viajaban unos 30 pasajeros con destino al municipio de Brumado, en el estado de Bahía, también en la empobrecida región noreste del país.

La Policía Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, de visita oficial en China, dijo en sus redes sociales que, "incluso desde la distancia", monitorea la situación.

"Los equipos están trabajando para ayudar a quienes lo necesiten", aseguró.

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el "gravísimo accidente" y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas. "Estoy atento a las necesidades de los heridos y sus familias, y pongo a disposición mi Gobierno para colaborar con las autoridades de Pernambuco en todo lo necesario. Seguimos de cerca la situación y estamos listos para ofrecer apoyo", señaló.