PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
21 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Joven desaparecida
Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
Metán
Juan Carlos Romero
Elecciones 2025 en Salta
Dólar blue en Salta
Joven desaparecida
Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
Metán
Juan Carlos Romero
Elecciones 2025 en Salta
Dólar blue en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1545.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

El Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios para contener la escalada del dólar

En un contexto de volatilidad e incertidumbre, la entidad vendió más de US$40 millones.
Martes, 21 de octubre de 2025 18:05
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el mercado y vendió US$45,5 millones de sus reservas, para contener la escalada del dólar mayorista.

Notas Relacionadas

De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili volvió a intervenir en el mercado de cambios luego de 21 ruedas consecutivas sin participación.

Tras haber intervenido en tres oportunidades previas durante septiembre, donde se deshizo de US$1.100 millones para contener la escalada del dólar mayorista, el BCRA volvió a vender parte de sus reservas en un contexto de volatilidad e incertidumbre económica, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El mayorista se posicionó en $1.490,50, apenas $0,5 debajo del techo de la banda cambiaria. Así, es la primera vez que el Central vuelve a deshacerse de sus reservas desde el anuncio financiero con Estados Unidos.

Según analistas de mercado, el volumen operado en la rueda de hoy fue de US$718 millones, mientras que más US$760 millones se ubicaron en el segmento de futuros.

A cuánto cotizó el dólar oficial este martes

A pesar del apoyo recibido por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el dólar mantiene la tendencia alcista a solo tres ruedas de los comicios de medio término.

En paralelo, el dólar oficial rompió la barrera de los $1.500 y cerró en $1.515, subiendo $20 durante el día.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.580,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD