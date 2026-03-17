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Policiales

En medio del dolor, la fiscal recibió a la familia de mujer hallada muerta en barrio San Calixto 

Los familiares fueron informados sobre la investigación y recibieron contención y asesoramiento tras el violento hecho ocurrido el lunes en la zona sur.
Martes, 17 de marzo de 2026 21:53

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En medio del dolor por la pérdida, la fiscal penal de la Unidad Fiscal de Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, recibió este martes a los familiares de la mujer de 41 años que fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio San Calixto.

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El encuentro se realizó en sede fiscal, donde se les informó sobre las diligencias que se llevan adelante para esclarecer el hecho, así como también sobre los derechos que les asisten como víctimas y los alcances de la Ley Brisa.

Además, los familiares recibieron contención y asesoramiento por parte de la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Un hecho que conmocionó al barrio

El episodio ocurrió el lunes 16 de marzo, cuando la mujer, identificada como Vanesa García, fue hallada sin vida en su vivienda con signos de violencia compatibles con asfixia. En el mismo domicilio también fue encontrado muerto su pareja, Aníbal Palacios, de 51 años.

La escena generó conmoción entre los vecinos, que aseguraron no imaginar un desenlace de este tipo. Minutos después del alerta, llegaron al lugar efectivos policiales, personal del SAMEC y equipos de investigación.

La situación se tornó tensa cuando familiares y allegados intentaron ingresar a la vivienda, en medio del dolor y la desesperación, lo que derivó en momentos de tensión con los uniformados que custodiaban la escena.

Investigación en curso

En el lugar trabajó personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a efectivos de la Unidad de Investigación UGAP, quienes realizaron las primeras pericias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte.

La fiscal Sodero Calvet confirmó que se llevan adelante numerosas medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

 

 

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