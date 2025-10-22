VIDEOS. Enzo Fernández volvió a convertir para Chelsea: mirá todos los resultados de la Champions League

En Londres, Chelsea goleó por 5 a 1 al Ajax con protagonismo de Enzo Fernández, autor de un gol de penal a los 51 minutos, que encaminó la goleada del equipo local en la Champions League.

Por otro lado, el argentino Facundo Buonanotte fue titular en el conjunto inglés, mientras que el ex Manchester United Alejandro Garnacho permaneció en el banco de suplentes.

En Alemania, Liverpool aplastó por 5 a 1 al Eintracht Frankfurt con el ingreso de Alexis Mac Allister en el segundo tiempo, ya que se está recuperando de su lesión y sumando minutos en el conjunto de Arne Slot.

En Turquía, Galatasaray se impuso por 3 a 1 sobre Bodo/Glimt y contó con el delantero Mauro Icardi, quien entró en la segunda parte para reforzar el ataque en la recta final del encuentro en lugar del goleador nigeriano Victor Osimhen.

En Lisboa, Sporting derrotó por 2 a 1 al Olympique Marsella en un partido con presencia albiceleste de ambos lados: Gerónimo Rulli fue titular en el arco del conjunto francés y el defensor Leonardo Balerdi ocupó un lugar en la zaga central del equipo visitante.

Real Madrid venció a Juventus

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid superó por 1 a 0 a Juventus con la participación del ex River Franco Mastantuono, que ingresó en la segunda parte y cumplió una labor ordenada en el cierre del partido.

Resultados y posiciones de la Champions League

Finalmente, en Múnich, Bayern venció sin problemas por 4 a 0 a Brujas, aunque el zaguero central Zaid Romero no sumó minutos.