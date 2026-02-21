Se viene "Gran Hermano, Generación Dorada": así queda el Prime Time de Telefe

Gran Hermano está de regreso. Esta vez con la edición denominada "Generación Dorada". La casa reabre sus puertas completamente renovada, incorporando espacios novedosos que serán escenario de la convivencia más intensa y llena de diversión: dos piletas -una climatizada y una Pileta Playa-, un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa e importantes cambios estéticos y estructurales.

A esto se suma un estudio de última tecnología, con más 500 m2 de pantalla y una tribuna para más de 650 personas. En esta temporada, los participantes prometen dar que hablar como nunca antes. Ingresando con su propia impronta, serán los protagonistas del reality más famoso, donde sus historias, personalidades y vivencias se cruzarán para dar lugar a una experiencia única.

Como cada año, Gran Hermano contará con la mirada experta de sus analistas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Se suman nuevas incorporaciones: Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta; además de un invitado especial: Tomás Balmaceda. Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex con el mejor análisis de la mano de ex participantes del reality. Gran Hermano Generación Dorada llega para volver a marcar la agenda y convertirse, una vez más, en el gran fenómeno del año.

La grilla de Telefé

Telefe renueva su programación de su Prime Time este lunes 23 de febrero con el debut de Gran Hermano, Generación Dorada. Pero los cambios no se quedan ahí ya que por las tardes ingresará una nueva novela extranjera.

Según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, la nueva “casa más famosa del país” abrirá sus puertas a las 22:15 horas, conviviendo con la recta final de MasterChef Celebrity; mientras que el culebrón brasileño Todas las flores se emitirá a las 17:30, dentro del tándem de latas del canal de las pelotas.

Así queda el Prime Tieme

20.00 hs. Telefe Noticias

21.30 hs. MasterChef Celebrity

22.15 hs. Gran Hermano Generación Dorada

00.00 hs. Espiando la Casa

Así quedan las tardes

14.30 hs. Cortá por Lozano

16:15 hs. Pasión Prohibida

17:30 hs. Todas las flores

18:15 hs. Bahar

19:15 hs. La traición