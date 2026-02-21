Patronato vs. Gimnasia y Tiro, EN VIVO: minuto a minuto, por la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro está derrotando por 2 a 1 a Patronato, en Paraná, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

Luego de su debut con triunfo sobre Colegiales, el albo se presenta por primera vez como visitante en esta temporada. El equipo dirigido por Teté Quiróz se puso en ventaja con un gol de cabeza de Lautaro Gordillo, a los 30 minutos de la primera etapa. El patrón consiguió la igualdad a los 30 del segundo tiempo a través de Franco Soldano, pero el empate le duró muy poco: Jonás Aguirre la clavó al lado del palo minutos después.

El encuentro en la capital entrerriana comenzó favorable al local, equipo que intentó poner condiciones en la mitad de la cancha, pero sin profundidad en sus ataques.

El trámite se fue haciendo de ida y vuelta, Nicolás Rinaldi acusó un empujón en el área pero no le dieron nada, y en la siguiente le anularon un gol a Pereyra -para Patronato- por posición adelantada.

El patrón estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Pereyra que dio en la parte posterior del arco de Papaleo, tras una gran asistencia y centro de Barinaga.

Gimnasia no se quedó a astrás y un remate de Rojas que fue interceptado a tiempo llevó peligro en el área del equipo local.

El albo se envalentonó y abrió el marcador a los 30, con un buen cabezazo de Lautaro Gordillo, tras un centro de Rinaldi.

Patronato tuvo la jugada del empate con un potente remate de Barinaga que se fue muy cerca del palo derecho del arquero millonario.

En el complemento, Gimnasia afianzó sus líneas e Ivo Cháves, que llegó por sorpresa hasta el área rival, sacó un buen remate que el arquero Alan Sosa sacó con los puños.

La mala del albo fue la lesión de Rinaldi, que tuvo que ser reemplazado. Junto a él se retiró el goleador Gordillo (llegó a tres tantos con los dos que le hizo a Comunicaciones). Con los ingresos de Banega y Sivetti, el equipo de Teté Quiróz a las salidas rápidas de contragolpe.

Patronato consiguió la igualdad a través de Franco Soldano, el ex-Boca y Unión de Santa Fe, quien se encontró con el balón en el área chica y definió sin problemas.

El festejo de la igualdad le duró muy poco al local, ya que Gimnasia se volcó nuevamente al ataque, Montoya mandó un centro a la altura de la medialuna del área, donde apareció Jonás Aguirre para volver a poner al albo arriba en el marcador, con un buen remate rasante y esquinado.

Partido en desarrollo...

