Juventud Antoniana derrotó 2 a 0 a Talleres de Perico en un amistoso

En una noche marcada por la lluvia, el viernes en el estadio Honorato Pistoia, Juventud Antoniana venció 2 a 0 a Talleres de Perico en un amistoso de pretemporada que sirvió como preparación para el inicio del Torneo Federal A, previsto para mediados de marzo.

El santo comenzó el partido con intensidad y encontró rápidamente la ventaja que sorprendió al conjunto jujeño, ya que a los 4 minutos, Leonel Canzoniero desbordó por la izquierda y lanzó un centro preciso que Matías Vicedo conectó de media vuelta para abrir el marcador, tras una gran jugada colectiva.

Foto: Prensa Talleres de Perico

De esta manera, y luego de un entretenido primer tiempo, llegó la frutilla del postre para los dirigidos por Germán Noce. En el segundo tiempo Juventud amplió la diferencia. Luego de una acción generada por Mune y un rebote dentro del área, Facundo Mateo apareció para empujar la pelota al fondo de la red y decretar el 2 a 0 definitivo.

El equipo salteño mostró presión alta y buenas combinaciones en los primeros minutos de cada etapa, aunque le faltó mayor eficacia para ampliar el resultado. Entre los puntos destacados estuvieron Esparza, Vicedo y González.

La próxima semana, Juventud devolverá la visita a Talleres de Perico y disputará un nuevo amistoso en el estadio Plinio Zabala, continuando con su puesta a punto antes del arranque oficial del torneo.